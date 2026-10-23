Skriti zakladi prirodoslovnega muzeja: od pravega mamuta do prve jamske žuželke

Na Prešernovi 20 je ena izmed najbolj prepoznavnih stavb v Ljubljani. V njej od leta 1888 domuje Prirodoslovni muzej Slovenije, ena tistih muzejskih ustanov, ki jih kot otroci najprej spoznamo, z njo vred pa znamenitega mamuta in njene številne druge zanimive »prebivalce«. A še bistveno več kot v stavbi na Prešernovi jih je spravljenih v depojih na različnih lokacijah po glavnem mestu. Ob 205. obletnici muzeja so te zakladnice odprli za javnost. Obletnico je muzej praznoval 15. oktobra, na ta dan leta 1821 so namreč ustanovili njegovega predhodnika, Kranjski deželni muzej. Ustanovni zbirki tega prvega muzeja na Slovenskem sta Zoisova zbirka mineralov in zbirka konhilij grofa Franca Hochenwarta, prav tistega, po katerem je vrstno znanstveno ime dobil drobnovratnik, prva opisana jamska ...