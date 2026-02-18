  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    18. 2. 2026 | 09:35
    A+A-

    Rižota na prvi pogled deluje kot preprosta jed, za katero ne potrebujemo veliko truda ali posebnih kulinaričnih veščin. Če jo pripravimo na hitro in brez večjega predznanja, bo najverjetneje dovolj okusna za dober obrok. Če bi pa želeli doseči tisto pravo svilnato-kremno strukturo, poln okus in nežno al dente sredico, kakršno znajo na krožnik postaviti izkušeni italijanski chefi, so pomembni detajli.

    Kaj naredi rižoto resnično kremasto

    Ključ do značilne teksture je škrob. Sorte riža z višjo vsebnostjo škroba med kuhanjem sproščajo ravno pravo količino kremaste strukture, pri tem pa ohranijo čvrsto sredico. Prav ta kombinacija rižoti zagotovi ravnovesje med nežno kremnostjo in prijetno čvrsto sredico.

    Pomemben je tudi postopek priprave. Riža pred kuhanjem ne spiramo, saj bi s tem odstranili del škroba. Zrna najprej na hitro popražimo na maščobi, nato pa jim postopoma prilivamo vročo jušno osnovo. Tekočino dodajamo po malem in ves čas mešamo, da se škrob enakomerno sprošča. Na koncu jed zaokrožimo z maslom ali parmezanom, ki poskrbita za svilnato teksturo.

    Izbira riža odloča o končnem rezultatu

    Za pripravo rižote izberemo riž z višjo vsebnostjo škroba. To bo zagotovilo kremasto strukturo, hkrati pa bodo zrna ohranila obliko. Pri izbiri je smiselno preveriti tudi hranilne vrednosti, zlasti delež beljakovin, ki prispeva k prehranski vrednosti jedi.

    Riž za rižoto Bon-Ri HOFER temelji na sortah, ki so zaradi visoke vsebnosti škroba posebej primerne za pripravo kremastih rižot. Visok delež beljakovin prispeva k hranljivosti obroka, poreklo z italijanskih polj pa zagotavlja kakovost, ki jo povezujemo z dolgo tradicijo priprave rižot. Rezultat je tekstura, ki ostane čvrsta v sredici in prijetno kremasta na površini.

    Pet praktičnih nasvetov za popolno rižoto

    1. Riža ne spiramo. Škrob je ključen za kremasto strukturo.

    2. Zrna najprej popražimo. Kratek stik z maščobo okrepi aromo in pripravi riž na postopno vpijanje tekočine.

    3. Tekočino dodajamo postopoma. Vsak dodatek naj skoraj povre, preden prilijemo naslednjega.

    4. Mešamo z občutkom. Enakomerno mešanje omogoča sproščanje škroba in preprečuje sprijemanje.

    5. Jed zaključimo tik pred serviranjem. Rižota naj ostane rahlo tekoča, saj se med počivanjem še zgosti.

    Dober rezultat se začne pri kakovostni osnovi. Primerna sorta riža bistveno poveča možnost, da rižota uspe tudi doma.

    Preizkusite svoje novopridobljeno znanje o pripravi rižote s preprostim receptom.

    Kremasta rižota z radičem in parmezanom

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos
    Blaga grenkoba radiča in kremasta struktura rižote ustvarita uravnotežen, značilen okus severne Italije.

    Čas priprave: približno 30 minut

    Količina: za 4 osebe

    Sestavine:

    • 300 g riža za rižoto Bon-Ri HOFER
    • 1 glava rdečega radiča
    • 1 manjša čebula
    • 100 ml suhega belega vina
    • približno 1 l vroče zelenjavne ali piščančje jušne osnove
    • 40 g masla
    • 50 g sveže naribanega parmezana
    • 1 žlica olivnega olja
    • sol in sveže mlet poper po okusu
    • po želji: nekaj kapljic balzamičnega kisa ali pest nasekljanih orehov za zaključek

     

    Postopek:

    Radič umijemo, osušimo in narežemo na tanke trakove. Čebulo drobno sesekljamo. Jušno osnovo segrejemo in jo med kuhanjem ohranjamo vročo.

    V širši ponvi segrejemo olivno olje in polovico masla. Dodamo čebulo in jo na srednji temperaturi pražimo, da postekleni. Ne sme porjaveti, saj bi to spremenilo okus jedi.

    Dodamo riž in ga med mešanjem pražimo približno minuto, da se zrna obdajo z maščobo in rahlo zasijejo. Ta korak omogoči enakomerno vpijanje tekočine.

    Prilijemo belo vino in mešamo, dokler skoraj popolnoma ne izpari. Vino doda jedi globino in poudari okus radiča.

    Začnemo prilivati vročo jušno osnovo, zajemalko po zajemalko. Vsakič počakamo, da riž skoraj v celoti vpije tekočino, nato dodamo naslednjo. Rižoto med kuhanjem redno mešamo. Postopek traja približno 18 do 20 minut.

    Ko je riž skoraj kuhan, vmešamo narezan radič. Kuhamo še nekaj minut, da se zmehča, vendar ohrani rahlo teksturo in značilno barvo.

    Ponev odstavimo z ognja. V rižoto vmešamo preostalo maslo in parmezan. Po potrebi dosolimo in popopramo. Tekstura mora ostati kremasta in rahlo tekoča, saj se med počivanjem še nekoliko zgosti.

    Nasvet za popoln rezultat: Rižota naj ne čaka na goste, temveč gostje na rižoto. Postrežemo jo takoj, ko doseže pravo teksturo. Če želimo poudariti kontrast okusov, lahko tik pred serviranjem dodamo nekaj kapljic balzamičnega kisa ali posujemo z nasekljanimi orehi.

    Za uspešno pripravo je ključna izbira riža z dovolj škroba, ki omogoča kremasto strukturo in ohrani čvrsto sredico. Prav takšne lastnosti ima riž za rižoto Bon-Ri HOFER, ki temelji na sortah, primernih za pripravo tradicionalnih italijanskih rižot.

    FOTO: Getty Images/istockphoto
    FOTO: Getty Images/istockphoto

    Kakovost in cena nista vedno povezani

    Med potrošniki še vedno velja prepričanje, da višja cena samoumevno pomeni tudi višjo kakovost. V praksi razlike pogosto razkrije že primerjava hranilnih vrednosti in porekla surovin.

    HOFER z učinkovitim poslovnim modelom lastnih blagovnih znamk omogoča ugodnejše cene brez kompromisov pri kakovosti. Z optimizirano logistiko, premišljenim upravljanjem zalog in brez dragih programov zvestobe zmanjšuje stroške poslovanja, prihranke pa prenaša na kupce. Tako lahko riž za rižoto Bon-Ri ponudi kakovost, primerljivo z dražjimi izdelki, po dostopnejši ceni.

    Riževa polja v Italiji FOTO: Getty Images/istockphoto
    Riževa polja v Italiji FOTO: Getty Images/istockphoto

    Krajša pot do polic in manjši vpliv na okolje

    Riž za rižoto Bon-Ri prihaja iz Italije, zato je pot do trgovin HOFER krajša. Manj transportnih poti pomeni manjšo obremenitev okolja. S takšno izbiro v svojo kuhinjo prinašamo najboljše iz soseščine, hkrati pa podpiramo trajnostni pristop h kulinariki brez kompromisov pri kakovosti.

    Riž za rižoto Bon-Ri HOFER združuje italijansko poreklo, primerno sestavo in dostopno ceno, zato je praktična izbira za vse, ki želijo doma pripraviti rižoto z okusom italijanske tradicije.

    Naročnik oglasne vsebine je HOFER

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

    Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    riž za rižotorižotarižkosiloHofer
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Filipini

    Žrtvovala se bo za Filipince

    Medtem ko nekdanji filipinski predsednik Rodrigo Duterte v Haagu čaka na začetek sojenja, je njegova hči Sara napovedala, da bo kandidirala za predsednico.
    18. 2. 2026 | 11:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Velika Britanija

    Epsteinove žrtve naj bi tihotapili preko londonskega letališča Stansted

    Po poročanju BBC so identificirali 87 letov na ali z letališča, na katerih so bile tudi Britanke, ki trdijo, da jih je Epstein zlorabljal.
    18. 2. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamujeta odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos v živo

    Matej Arčon o dosežkih vlade

    Podpredsednik vlade in minister Arčon predstavlja dosežke vlade v tem mandatu.
    18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamujeta odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prenos v živo

    Matej Arčon o dosežkih vlade

    Podpredsednik vlade in minister Arčon predstavlja dosežke vlade v tem mandatu.
    18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela hiša z galerijo in notranjim drevesom: sodoben dom z dvojno višino

    Sodobno enodružinsko hišo zaznamuje odprto pritličje z dvojno višino in umirjen interier v belih odtenkih, ki ga je oblikovala arhitektka Sanja Premrn.
    Aleksandra Zorko 18. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo