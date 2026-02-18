Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Rižota na prvi pogled deluje kot preprosta jed, za katero ne potrebujemo veliko truda ali posebnih kulinaričnih veščin. Če jo pripravimo na hitro in brez večjega predznanja, bo najverjetneje dovolj okusna za dober obrok. Če bi pa želeli doseči tisto pravo svilnato-kremno strukturo, poln okus in nežno al dente sredico, kakršno znajo na krožnik postaviti izkušeni italijanski chefi, so pomembni detajli.

Kaj naredi rižoto resnično kremasto

Ključ do značilne teksture je škrob. Sorte riža z višjo vsebnostjo škroba med kuhanjem sproščajo ravno pravo količino kremaste strukture, pri tem pa ohranijo čvrsto sredico. Prav ta kombinacija rižoti zagotovi ravnovesje med nežno kremnostjo in prijetno čvrsto sredico.

Pomemben je tudi postopek priprave. Riža pred kuhanjem ne spiramo, saj bi s tem odstranili del škroba. Zrna najprej na hitro popražimo na maščobi, nato pa jim postopoma prilivamo vročo jušno osnovo. Tekočino dodajamo po malem in ves čas mešamo, da se škrob enakomerno sprošča. Na koncu jed zaokrožimo z maslom ali parmezanom, ki poskrbita za svilnato teksturo.

Izbira riža odloča o končnem rezultatu

Za pripravo rižote izberemo riž z višjo vsebnostjo škroba. To bo zagotovilo kremasto strukturo, hkrati pa bodo zrna ohranila obliko. Pri izbiri je smiselno preveriti tudi hranilne vrednosti, zlasti delež beljakovin, ki prispeva k prehranski vrednosti jedi.

Riž za rižoto Bon-Ri HOFER temelji na sortah, ki so zaradi visoke vsebnosti škroba posebej primerne za pripravo kremastih rižot. Visok delež beljakovin prispeva k hranljivosti obroka, poreklo z italijanskih polj pa zagotavlja kakovost, ki jo povezujemo z dolgo tradicijo priprave rižot. Rezultat je tekstura, ki ostane čvrsta v sredici in prijetno kremasta na površini.

Pet praktičnih nasvetov za popolno rižoto 1. Riža ne spiramo. Škrob je ključen za kremasto strukturo. 2. Zrna najprej popražimo. Kratek stik z maščobo okrepi aromo in pripravi riž na postopno vpijanje tekočine. 3. Tekočino dodajamo postopoma. Vsak dodatek naj skoraj povre, preden prilijemo naslednjega. 4. Mešamo z občutkom. Enakomerno mešanje omogoča sproščanje škroba in preprečuje sprijemanje. 5. Jed zaključimo tik pred serviranjem. Rižota naj ostane rahlo tekoča, saj se med počivanjem še zgosti. Dober rezultat se začne pri kakovostni osnovi. Primerna sorta riža bistveno poveča možnost, da rižota uspe tudi doma.

Preizkusite svoje novopridobljeno znanje o pripravi rižote s preprostim receptom.

Kremasta rižota z radičem in parmezanom

FOTO: Depositphotos

Blaga grenkoba radiča in kremasta struktura rižote ustvarita uravnotežen, značilen okus severne Italije.

Čas priprave: približno 30 minut

Količina: za 4 osebe

Sestavine:

300 g riža za rižoto Bon-Ri HOFER

1 glava rdečega radiča

1 manjša čebula

100 ml suhega belega vina

približno 1 l vroče zelenjavne ali piščančje jušne osnove

40 g masla

50 g sveže naribanega parmezana

1 žlica olivnega olja

sol in sveže mlet poper po okusu

po želji: nekaj kapljic balzamičnega kisa ali pest nasekljanih orehov za zaključek

Postopek:

Radič umijemo, osušimo in narežemo na tanke trakove. Čebulo drobno sesekljamo. Jušno osnovo segrejemo in jo med kuhanjem ohranjamo vročo.

V širši ponvi segrejemo olivno olje in polovico masla. Dodamo čebulo in jo na srednji temperaturi pražimo, da postekleni. Ne sme porjaveti, saj bi to spremenilo okus jedi.

Dodamo riž in ga med mešanjem pražimo približno minuto, da se zrna obdajo z maščobo in rahlo zasijejo. Ta korak omogoči enakomerno vpijanje tekočine.

Prilijemo belo vino in mešamo, dokler skoraj popolnoma ne izpari. Vino doda jedi globino in poudari okus radiča.

Začnemo prilivati vročo jušno osnovo, zajemalko po zajemalko. Vsakič počakamo, da riž skoraj v celoti vpije tekočino, nato dodamo naslednjo. Rižoto med kuhanjem redno mešamo. Postopek traja približno 18 do 20 minut.

Ko je riž skoraj kuhan, vmešamo narezan radič. Kuhamo še nekaj minut, da se zmehča, vendar ohrani rahlo teksturo in značilno barvo.

Ponev odstavimo z ognja. V rižoto vmešamo preostalo maslo in parmezan. Po potrebi dosolimo in popopramo. Tekstura mora ostati kremasta in rahlo tekoča, saj se med počivanjem še nekoliko zgosti.

Nasvet za popoln rezultat: Rižota naj ne čaka na goste, temveč gostje na rižoto. Postrežemo jo takoj, ko doseže pravo teksturo. Če želimo poudariti kontrast okusov, lahko tik pred serviranjem dodamo nekaj kapljic balzamičnega kisa ali posujemo z nasekljanimi orehi.

Za uspešno pripravo je ključna izbira riža z dovolj škroba, ki omogoča kremasto strukturo in ohrani čvrsto sredico. Prav takšne lastnosti ima riž za rižoto Bon-Ri HOFER, ki temelji na sortah, primernih za pripravo tradicionalnih italijanskih rižot.

FOTO: Getty Images/istockphoto

Kakovost in cena nista vedno povezani

Med potrošniki še vedno velja prepričanje, da višja cena samoumevno pomeni tudi višjo kakovost. V praksi razlike pogosto razkrije že primerjava hranilnih vrednosti in porekla surovin.

HOFER z učinkovitim poslovnim modelom lastnih blagovnih znamk omogoča ugodnejše cene brez kompromisov pri kakovosti. Z optimizirano logistiko, premišljenim upravljanjem zalog in brez dragih programov zvestobe zmanjšuje stroške poslovanja, prihranke pa prenaša na kupce. Tako lahko riž za rižoto Bon-Ri ponudi kakovost, primerljivo z dražjimi izdelki, po dostopnejši ceni.

Riževa polja v Italiji FOTO: Getty Images/istockphoto

Krajša pot do polic in manjši vpliv na okolje

Riž za rižoto Bon-Ri prihaja iz Italije, zato je pot do trgovin HOFER krajša. Manj transportnih poti pomeni manjšo obremenitev okolja. S takšno izbiro v svojo kuhinjo prinašamo najboljše iz soseščine, hkrati pa podpiramo trajnostni pristop h kulinariki brez kompromisov pri kakovosti.

Riž za rižoto Bon-Ri HOFER združuje italijansko poreklo, primerno sestavo in dostopno ceno, zato je praktična izbira za vse, ki želijo doma pripraviti rižoto z okusom italijanske tradicije.

Naročnik oglasne vsebine je HOFER