Skrivnostna poroka v Madison Square Gardnu

Svetovni mediji se ukvarjajo s precej skrivnostno poroko pop kraljice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja v newyorški dvorani Madison Square Garden naslednji konec tedna, ko bodo ZDA praznovale 250-letnico neodvisnosti. ​​ Tiskovna predstavnica županovega urada je za BBC povedala, da je bilo v začetku junija vloženo dovoljenje za zaprtje cest okoli Madison Square Gardna od 2. do 4. julija.

New York Times je prvi poročal, da bi lahko Taylor Swift najela slovito športno areno (prizorišče koncertov, boksarskih spektaklov, dobrodelnih dogodkov in velikih javnih nastopov oglašujejo celo kot »najslavnejšo areno na svetu«) za konec tedna 4. julija, da vse skupaj nakazuje na načrte za večdnevno praznovanje ter da je več igralcev Kelcejeve ekipe Kansas City Chiefs rezerviralo hotelske sobe v bližini. »To bi bil lahko večji spektakel v vročem newyorškem poletju. Če bi se poročila v New Yorku, bi bila njuna poroka še en gospodarski dogodek za Veliko jabolko,« so komentirali v časniku.

Slovito športno areno, prizorišče koncertov, boksarskih spektaklov, dobrodelnih dogodkov in velikih javnih nastopov, oglašujejo celo kot »najslavnejšo areno na svetu«. FOTO: Vincent Alban/Reuters

Odkar sta zaročenca lani avgusta oznanila zaroko, oboževalci obsesivno iščejo namige o tem, kje se bosta poročila. In tako je nekega dne v ospredje stopila tudi znamenita dvorana na Manhattnu. A arena brez oken s skoraj 20.000 sedeži sredi Manhattna, ki nima naravne svetlobe, je razočarala swiftije, ki si želijo svojo pevko videti na bolj romantičnih lokacijah.

Toda, kot še dodaja NYT, je možno ali celo verjetno, da si bo par dejansko izmenjal zaobljube na ločeni, bolj zasebni lokaciji. In je vse skupaj samo zvijača, da bosta tam imela mir.