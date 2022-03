Skrivnostno izginotje sredi vojne

Mesec dni je minil, odkar je Rusija napadla Ukrajino, toda ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, enega od najbližjih sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina, trinajst dni ni bilo na spregled. Prav tako v javnosti ni bilo videti poveljnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova. In začele so se govorice.

Včeraj se je Šojgu vrnil na ruske televizijske zaslone, a le za nekaj minut. Posnetek je bil silno nenavaden, so zapisali v Guardianu: telekonferenca varnostnega sveta z Vladimirjem Putinom, na kateri naj bi Šojgu poročal o napredku »v posebni vojaški operaciji«. Kaj je povedal, ni mogoče vedeti, saj je bil zvok izklopljen. Šojgu se je pojavil le za nekaj sekund. Gledalci so lahko videli, da sedi pred več ruskimi zastavami na nerazkriti lokaciji. Njegova roka se je premaknila, kar dokazuje, da ni šlo za fotografijo. In že ga ni bilo več.

Zadnjič 11. marca

Videoposnetek je bil objavljen po tem, ko je ruska neodvisna preiskovalna agencija Agentstvo v sredo podrobno opisala, kako se Šojgu (66) ni pojavil v javnosti od 11. marca. »Kot lahko razumete, ima obrambni minister zdaj veliko dela,« je med brifingom dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Poteka posebna vojaška operacija. Vsekakor zdaj ni pravi čas za medijske aktivnosti.«

Putin si je v preteklosti za počitnice rad izbral prostrano in divjo Sibirijo in pogosto ga je spremljal obrambni minister Sergej Šojguj. Pred fotografi sta veselo pohajkovala, gobarila in ribarila. FOTO: Reuters

Toda številni mediji so in še vedno ugibajo, kaj se dogaja v najožjem krogu ruskega predsednika. Po pisanju Agentstva so možen vzrok za odsotnost Šojguja težave s srcem ali celo hišni pripor, a vse so za zdaj zgolj ugibanja.

Ruski neodvisni portal Meduza, na katerem so citirali in uporabljali podatke Agentstva, je podobno navedel Šojgujeve zadnje nastope: 11. marca je imel telefonski pogovor s turškim kolegom Hulusijem Akarjem, nato je odšel v osrednjo vojaško klinično bolnišnico Mandrika v Moskvi, kjer je podelil priznanja ruskim vojakom, ki so se odlikovali v posebni vojaški operaciji. Naslednja uradna novica o Šojguju je prišla 18. marca.

Na spletni strani Kremlja piše, da se je obrambni minister udeležil srečanja z ruskim predsednikom in stalnimi člani sveta za nacionalno varnost, ki je potekalo prek videopovezave, toda Kremelj ni objavil nobene fotografije ali videoposnetka s tega srečanja. Istega dne je državni televizijski kanal predvajal posnetke, na katerih je Šojgu podelil nagrade vojakom, vendar so novinarji opazili, da se posnetek ujema z videoposnetkom 11. marca. Šojgu je bil vedno pogosto v javnosti, njegov piarovski krog je širok in pozorno spremlja medijsko poročanje ter preprečuje negativne objave. V torek je na njegovo odsotnost opozoril tudi ruski novinar neodvisne medijske hiše Mediazona. »Enajst dni vojne, mi pa nimamo ministra za obrambo.«

Šojguj je veteran ruske politike. V devetdesetih letih je po razpadu Sovjetske zveze postal vodja ministrstva za izredne razmere. Obrambni minister je od leta 2012. S Putinom sta večkrat bila v Sibiriji na skupnih počitnicah, kjer sta lovila ribe in nabirala gobe.