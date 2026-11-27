Skupina ANTON je ena večjih slovenskih agroživilskih skupin, ki povezuje dejavnosti od obdelave kmetijskih zemljišč do reje prašičev in goveda ter predelave mesa. Novo ime izhaja iz uveljavljene blagovne znamke ANTON, ki jo slovenski potrošniki poznajo po svežem svinjskem in govejem mesu slovenskega porekla z oznako Izbrana kakovost – Slovenija ter kakovostnih mesnih izdelkih.

Ime Farme Ihan je bilo dolgo povezano z zgodovino skupine, vendar danes ne odraža več njenega obsega in raznolikosti dejavnosti. Skupina v Ihanu namreč že več let nima proizvodnih dejavnost, medtem ko je ime ANTON med potrošniki že dobro uveljavljeno. Preimenovanje v Skupino ANTON zato predstavlja logičen korak k jasnejši in enotnejši predstavitvi skupine, njenih družb in dejavnosti.

Sprememba imena je del širše organizacijske in komunikacijske prenove, ki poteka v skladu s strategijo razvoja skupine do leta 2030. V tem okviru skupina izvaja poslovno in finančno prestrukturiranje ter načrtuje nadaljnje naložbe v posodobitev infrastrukture in proizvodnih procesov.

O Skupini ANTON štiri članice skupine: ANTON - KPM d. o. o., Meso Kamnik d. d., GO-KO d. o. o., VOA d. o. o.

60 milijonov evrov konsolidiranega prometa

več kot 310 zaposlenih

1.630 hektarov obdelovalnih kmetijskih zemljišč

90.000 letno vzrejenih tekačev (mladih pujskov za nadaljnjo rejo)

sodelovanje s 60 slovenskimi kmetijami

500 krav molznic in 6 milijonov litrov mleka letno

letno zagotovi 2.700 ton svežega slovenskega svinjskega mesa, 1.500 ton svežega slovenskega govejega mesa in 4.600 ton mesnih izdelkov

lastna maloprodajna mreža

Povezovanje kmetijske pridelave, reje živali in predelave mesa skupini omogoča celovitejši nadzor nad ključnimi procesi, boljšo sledljivost surovin in mesa ter učinkovitejše upravljanje kakovosti. Hkrati povezanost posameznih členov agroživilske verige in kratke oskrbne poti prispevata k ohranjanju svežine mesa. Odgovornost skupine se odraža tudi v skrbi za dobrobit živali, odgovorni reji, zagotavljanju kakovosti in varnosti hrane ter odgovorni rabi naravnih virov in zmanjševanju vplivov na okolje.

Pomemben del tega sodelovanja predstavlja tudi povezanost s slovenskim kmetijstvom in drugimi poslovnimi partnerji v kmetijsko živilski panogi. S tem prispeva k ohranjanju domačega kmetijstva, razvoju slovenske agroživilske panoge, večji prehranski varnosti in zanesljivejši oskrbi s kakovostnimi živili.

Ob preimenovanju skupina uvaja tudi novo vizualno identiteto, ki pod skupnim imenom povezuje vse družbe v skupini. Blagovna znamka ANTON, pod katero skupina trži meso in mesne izdelke, ohranja svoje ime in prepoznavnost med potrošniki.

Obstoječi logotip ANTON bodo potrošniki do nadaljnjega še vedno našli na embalaži izdelkov, v prihodnje pa se bo tudi embalaža postopoma osvežila in prilagodila novi vizualni podobi. Prenova se bo postopoma nadaljevala tudi s prenovljenim umeščanjem posameznih izdelčnih linij in razvojem novih izdelkov

S prenovo vizualne podobe želi skupina potrošnikom ponuditi preglednejšo in bolj diferencirano ponudbo, ki bo omogočala lažjo izbiro glede na njihove potrebe, prehranske navade in pričakovanja glede kakovosti, porekla ter načina uporabe izdelkov.

Nova korporativna identiteta tako ni zgolj sprememba imena in vizualne podobe, temveč predstavlja nov korak v razvoju Skupine ANTON ter odraža povezanost družb in njihovo skupno usmeritev v kakovostno, odgovorno in trajnostno poslovanje. S povezovanjem znanja, izkušenj in različnih dejavnosti ter nadaljnjo modernizacijo procesov in razvojem poslovanja skupina krepi svojo vlogo v slovenski agroživilski verigi in ustvarja temelje za nadaljnjo rast in širitev poslovanja.

Naročnik oglasne vsebine je Skupina ANTON.