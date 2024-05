Sladoled, sorbet, zmrzlina – in vse vmes

Četudi poleti vsi radi posežemo­ po tej ledeno mrzli sladici, pri nas in v EU ni posebnega pravilnika, ki bi natančno opredeljeval­ sladoled. To pomeni, da se danes­ kot sladoled lahko prodaja precej širok nabor izdelkov. Na ZPS so pojasnili, da je zanimivo, da imajo, denimo, ZDA in Kanada standard za sladoled. Ta mora vsebovati mlečne beljakovine in mlečno maščobo, na trgu EU pa je sladoled definiran le kot živilo, ki »mora biti užitno in varno za uživanje«. Je pa združenje evropske sladoledne industrije pripravilo vodilo za tako imenovane zamrznjene deserte. »Edible ices« standardizira kakovost in varnost zmrzlin.

Na ZPS menijo, da bi bil smiseln pravilnik, v katerem bi bilo natančneje opredeljeno označevanje, za katero vrsto izdelka gre: sladoled, sorbet, zmrzlino ali zamrznjeni desert, in navedene sestavine v teh izdelkih. »Nekateri slovenski proizvajalci še danes uporabljajo izraze iz starega jugoslovanskega pravilnika, kot sta mlečni ali kremni sladoled, kar je spodbudno.«

Ponudbe sladoledov v slaščičarnah na ZPS ne preverjajo, občasno pa testirajo ponudbo v trgovinah. FOTO: Sonja Ravbar

Cena za liter, cena za kilogram Sladoled se je v zadnjih dvajsetih letih močno podražil, so pa bile po navedbah statističnega urada (Surs) v povprečju cene sladoleda za liter aprila letos enake kot lani. Za liter sladoleda v trgovini smo lani plačali v povprečju 4,29 evra, za porcijo sladoleda s smetano pa 6,14 evra. Po navedbah ZPS so se cene čokoladnih sladoledov pred lanskim poletjem gibale od 3 do celo 20 evrov za kilogram.

Trg sladoledov se je pri nas sicer razvil: vse več ponudnikov prodaja naravne sladolede in zagotavljajo, da so ti narejeni iz pravih jagod, mleka, smetane, ne iz praškov. Vendar pa, kot so odgovorili na ZPS, ne preverjajo, kakšne sladolede ponujajo ponudniki zunaj trgovin, torej sladolede na kepice na ulicah in v slaščičarnah.

»Doslej takšnih pregledov nismo imeli, besedna zveza naravni ali domači sladoled je zavajajoča. Če hočemo narediti pravi domači sladoled, so za to primerni gospodinjski aparati za izdelavo sladoleda doma. Dejstvo je, da informacije o živilih ne smejo zavajati, zlasti ne o značilnostih živila in še posebej o njegovi naravi, identiteti, lastnostih, sestavi, količini, roku uporabnosti, izvorni državi ali poreklu, načinu proizvodnje ali pridelave.« Dodajajo, da je pri sladoledih zelo zahtevno zagotoviti ustrezno hladno verigo. V transportu mora biti sladoled ohlajen na minus 18 stopinj Celzija, topiti se začne pri minus 12, v tekočem stanju pa je pri temperaturi od minus 5 do minus 7 stopinj Celzija.

Vse več ponudnikov prodaja naravne sladolede in zagotavljajo, da so ti narejeni iz pravih jagod, mleka, smetane, ne iz praškov. FOTO: Uroš Hočevar

Test sladoledov v trgovinah

Ponudbe sladoledov v slaščičarnah na ZPS ne preverjajo, občasno pa testirajo ponudbo v trgovinah. Čokoladni sladoled so testirali lani, vaniljev leta 2021 – v obeh primerih je šlo za predpakirani sladoled. »Pri obeh testiranjih smo odkrili izdelke s presežnim številom zakonsko določenih mejnih vrednosti enterobakterij, ki so kazalnik higienskega stanja v proizvodnem procesu. »Večina izdelkov na testu je dobila oceno dobro ali povprečno. Predvsem zaradi sestave, saj zaradi visoke vsebnosti sladkorja in kar nekaj vsebnosti maščob niso primerni za vsakodnevno uživanje. Le en izdelek na testu čokoladnih sladoledov je bil brez aditivov, drugi jih vsebujejo tudi do šest, najpogosteje emulgatorje, stabilizatorje in gostila ter arome, pri vaniljevih sladoledih smo jih našli tudi enajst, najpogosteje emulgatorje, stabilizatorje in gostila.«

FOTO: Shutterstock

Ob rezultatih testov, ki smo jih že predstavili, so dodali, da se glede na lanski test vsebnost kakava giblje med 3 in 8 odstotki mase, v nekaterih primerih je dodana še čokolada; nekateri izdelki vsebujejo tudi arome, a ne vsi. »Ko govorimo o vaniljevih, so pravila, da kadar je na sliki oziroma embalaži strok vanilje, mora biti tudi v izdelku vanilja, ki je ekstrakt stroka vanilje in je označena kot aroma vanilje. Oznaka 'aroma' je vedno mešanica predvsem sintetičnih arom.«

Pomembno je, opozarjajo na ZPS, brati deklaracijo oziroma sestavine, ki so označene na zadnji strani izdelka. »Resda je to težko početi z izdelkom iz zamrzovalnika, a ne sme nas zmotiti, če sestavine preberemo doma in se pri naslednjem nakupu odločimo za spremembo.«

Sladoled se je v zadnjih dvajsetih letih močno podražil. FOTO: Tadej Regent

Zrak je nujen za mehkobo in teksturo

Sladoledi vsebujejo tudi vpihan zrak, ki daje zamrznjeni sladici puhasto strukturo in mehkobo. Zrak je, kot so navedli na ZPS, nujen, saj daje mehkobo in omogoči, da se sladoled v ustih ustrezno topi. »Več ko ga je, bolj je sladoled puhast. Vendar preveč zraka lahko povzroči, da sladoled izgubi kremasto teksturo in postane zrahljan ter pustega okusa. Poleg tega se tak sladoled hitreje stopi. Sladoledi, ki so v prodaji, lahko vsebujejo od 20 do 120 odstotkov zraka, glede na volumen sladoledne mase pri 20 stopinjah Celzija. Zato na ZPS zavračajo trditev, da so naravni sladoledi bolj 'zbiti', umetni pa bolj 'puhasti'. Veliko sladoledov v prodaji ima danes na embalaži naveden volumen in maso, in tako izvemo, kateri vsebuje manj ali več zraka.«

Potrošnike pozivajo, naj bodo pri nakupu sladoledov pozorni na trajnostni certifikat ekološka pridelava (zeleni list) in druge, kot sta fairtrade in rainforest alliance. Predvsem pa, da so pozorni na podatke o hranilni vrednosti in sestavinah.

»Vsebnost hranil lahko hitro in enostavno preverimo s skeniranjem črtne kode z aplikacijo Veš, kaj ješ. Ta omogoča, da črtno kodo na sladoledu hitro fotografiramo in izdelek vrnemo v zamrzovalno skrinjo ter s tem ne povzročamo nepotrebnega segrevanja izdelka. Hranilne vrednosti nato razberemo s pomočjo aplikacije, v kateri nam v barvah semaforja sporočijo, ali je živilo primerno za vsakodnevno uživanje ali ga je bolje uživati občasno.«