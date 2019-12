FOTO:Slakonja se je tokrat prelevil v Luko Dončića

Dončić je eno najbolj vročih imen v košarkarskem svetu. FOTO: USA Today Sports

Dunking Devilsi v akciji v videospotu FOTO: Jani Ugrin

Trenutno poškodovani slovenski košarkarski zvezdnikje dobil svojo himno, ki je plod igralca. Pri videospotu, ki so ga premierno predstavili danes na Youtubu, pa so sodelovali tudi svetovno znani akrobati Dunking Devils ter 50-članska ekipa na čelu z režiserjemSlakonja se je po himni, ki jo je leta 2014 posnel za, tokrat poklonil Luki Dončiću. Pesem opisuje Dončićevo pot vse od začetkov pri Union Olimpiji in prestopa v Real Madrid, do uspehov v ligi NBA.»Projektu so se z navdušenjem pridružili tudi svetovno znani akrobati Dunking Devils, ki so s svojimi akrobatskimi vragolijami poskrbeli, da je videospot še spektakularnejši. Videospot, ki ga je 50-članska ekipa nepretrgoma ustvarjala tri dni, prikazuje Dončićeve najbolj odmevne uspehe, v njem pa lahko zasledimo tudi obilo detajlov, ki bodo navdušili njegove največje oboževalce,« so zapisali Dunking Devils v sporočilu za javnost.Dončić je eno najbolj vročih imen v košarkarskem svetu. Slovenski košarkarski talent je pred kratkim podrl Jordanov rekord 20-5-5 (20 točk, 5 asistenc in 5 skokov na 20 zaporednih tekmah), s svojo izjemno igro pa si je prislužil naziv igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA. Med košarkarjevimi uspehi so tudi naziv najmlajšega MVP v evroligi in naziv novinca leta lige NBA ter naslov evropskega prvaka in drugi.»Lukov oboževalec sem že vrsto let. Spremljam ga, odkar sem pred leti naletel na novičko, da je pri 13 letih podpisal za Real Madrid. Ob prvem ogledu njegovih posnetkov se spomnim, da sem si rekel: 'Noro, ta fant bo fenomenalen!' Že nekaj časa sem mu svoje spoštovanje želel izkazati s himno,« je dejal Slakonja.Ta je idejo za pesem dobil ob gledanju šaljivega prispevka, v katerem je Dončić izjavil, da bi se želel v prihodnosti pojaviti v pesmi slavnega kanadskega. »Lahko bi mu zapel kot Drake in tako delno uresničil 'njegove sanje'! Vem tudi, da Luka rad posluša. Ko sem videl, da je pevec celoten koncert v Dallasu odpel v Dončićevem dresu, sem vedel, da se moram v spotu preobraziti tudi vanj,« je pojasnil Slakonja.Dodal je, da se je s španščino poklonil tudi letom, ki jih je Dončić preživel v Madridu. »Resnično upam, da mu bo izdelek všeč in da si bo pesem kdaj predvajal tudi pred tekmami. Želim si, da bi v njej našel motivacijo in da bi začutil pozitivno energijo vseh, ki so sodelovali pri projektu. Nenazadnje sta tako pesem kot videospot plod našega ponosa in veselja nad uspehi Luke Dončića.«Tudi tokrat je vsestranski igralec moči združil s Knificem, ki je s svojo ekipo poskrbel tudi za vse scenske elemente, vključno s 3D-glavami največjih zvezd NBA košarke -inUstvarjalni dvojec ima za seboj že vrsto uspešnih projektov, ki so na Youtubu zbrali že več kot 70 milijonov ogledov.