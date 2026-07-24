Slani bazen ni brez klora: kaj je dobro vedeti pred odločitvijo

Slani bazeni veljajo za prijetnejšo in preprostejšo alternativo klasičnim, vendar tudi v njih za dezinfekcijo skrbi klor. Razlika je predvsem v načinu njegovega nastajanja: solni klorinator ga z elektrolizo sproti proizvaja iz soli, raztopljene v vodi. Sistem zmanjša potrebo po ročnem dodajanju klorovih pripravkov, ne odpravi pa rednega nadzora pH, koncentracije klora, vsebnosti soli in drugih parametrov. Pri odločitvi je treba upoštevati tudi začetno naložbo, možnost korozije ter vzdrževanje in poznejšo zamenjavo elektrolizne celice.

V celotnem članku na deloindom.si preberite, kako deluje solni klorinator, ali je voda res prijetnejša za kožo ter kakšni so stroški, prednosti in pomanjkljivosti slanega bazena.

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