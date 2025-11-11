SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) lezija je poškodba zgornjega dela labruma ramenskega sklepa oziroma hrustančno-vezivnega obročka, ki obdaja sklepno ponvico lopatice in skrbi, da glava nadlahtnice ostane stabilno na svojem mestu. Nastane, ko se na mestu pripenjališča tetive dolge glave bicepsa labrum delno ali v celoti natrga. Najlažje si ga predstavljamo kot varnostni rob na plitvi posodi: če se odlomi del tega roba, se vsebina lažje »izmuzne«, v ramenu pa to pomeni manj stabilnosti.

Poškodba je pogosta pri športnikih, ki izvajajo ponavljajoče se gibe nad glavo, denimo pri metanju žoge, plavanju, rokometu ali odbojki, pa tudi pri ljudeh, ki pogosto dvigujejo uteži ali opravljajo delo z rokami nad glavo. Nastane lahko tudi ob čisto vsakdanjih situacijah, ko na primer na hitro dvignemo težko škatlo na visoko polico, iz prtljažnika sunkovito potegnemo prtljago ali poskušamo ob padcu z iztegnjeno roko ujeti ravnotežje.

Čeprav jo marsikdo sprva zamenja za »navaden« zvin ali razteg, lahko brez ustrezne obravnave povzroči dolgotrajno bolečino, zmanjšano gibljivost in občutek nestabilnosti, ki omejuje ne le športne in delovne aktivnosti, ampak tudi vsakdanje opravke, kot sta oblačenje in česanje las.

Ramenski sklep je anatomsko zasnovan kot najbolj gibljiv sklep v človeškem telesu, kar nam omogoča širok obseg gibov – od doseganja visoke police do metanja žoge. Stabilnost mu zagotavlja več struktur, med katerimi ima labrum ključno vlogo: obdaja sklepno ponvico, jo poglobi in s tem preprečuje, da bi glava nadlahtnice zdrsnila iz sklepa. Pri SLAP leziji je poškodovan zgornji del labruma, kjer se pripenja tetiva dolge glave bicepsa, zato gre za kombinirano poškodbo stabilizacijskega tkiva in pomembne mišično-tetivne povezave. Rezultat sta mehanska nestabilnost in bolečina, ki lahko občutno omejita funkcijo ramena.

V praksi to pomeni, da bo tenisač pri servisu začutil pekočo bolečino v globini sklepa, slikopleskar bo ob barvanju stropa hitro izgubil moč, kdo drug pa bo pri metu frizbija občutil nenavaden »klik« ali pok.

Brez razumevanja mehanizma poškodbe se mnogi zatekajo k začasnemu počitku ali protibolečinskim sredstvom, kar le ublaži simptome, ne pa tudi reši vzroka. Zato je poznavanje SLAP lezije in njenih značilnosti ključno za pravočasno diagnostiko in ciljno rehabilitacijo, s katero preprečimo ponovitve, napredovanje poškodbe in ohranimo polno funkcionalnost ramena.

Vzroki in dejavniki tveganja

SLAP lezija lahko nastane zaradi različnih mehanizmov, ki obremenijo zgornji del labruma do točke natrganja ali odtrganja. Najpogosteje nastane zaradi ponavljajočih se gibov nad glavo, nenadnih sunkovitih obremenitev ali padcev na iztegnjeno roko.

Pravilna izvedba terapevtskih vaj krepi mišice rotatorne manšete in izboljšuje stabilnost ramenskega sklepa. FOTO: Medicofit

Ponavljajoči se gibi nad glavo, na primer meti v rokometu, odbojki ali bejzbolu, plavalni zaveslaji ali delo z rokami nad glavo, povzročajo stalno trenje in napetost na labrumu, kar lahko sčasoma oslabi njegovo strukturo in vodi v raztrganino. Nenaden sunkovit poteg ali dvig bremena se lahko zgodi, ko brez priprave telesa dvignemo težjo torbo na visoko polico ali nenadoma potegnemo težek predmet, denimo zataknjen kovček ali omaro. V takem trenutku se sila prenese neposredno na ramenski sklep, kar lahko povzroči delno odtrganje labruma na mestu pritrditve tetive bicepsa.

Padec na iztegnjeno roko je še en pogost mehanizem poškodbe. Telo instinktivno iztegne roko, da ublaži udarec, vendar se sila prenese v ramenski sklep in lahko povzroči raztrganje zgornjega dela labruma. K tveganju prispevajo tudi degenerativne spremembe, povezane s staranjem. S starostjo labrum izgublja elastičnost, postaja tanjši in bolj krhek, kar poveča možnost poškodb tudi pri manjših obremenitvah.

Pri športnikih je pogost mehanizem poškodbe tako imenovani »peel-back« efekt. Ko je roka dvignjena vstran in nazaj ter hkrati obrnjena navzven, na primer v fazi priprave na met ali servis, se tetiva bicepsa zaradi napetosti rahlo zavrti in začne vleči zgornji del labruma stran od kosti, kot bi se odlepil rob lepilnega traku. Tak ponavljajoči se gib sčasoma povzroči odstop labruma in izgubo stabilnosti ramenskega sklepa.

Simptomi SLAP lezije

Simptomi SLAP lezije so lahko zahrbtni, saj se bolečina pogosto ne pojavlja stalno, temveč le pri določenih gibih ali večjih obremenitvah. Najpogosteje bolniki opisujejo globoko bolečino v rami kot neprijeten občutek, ki prihaja iz notranjosti sklepa, ne iz mišic ali kože na površini. Bolečina se običajno okrepi, ko roko dvignemo nad glavo ali ko je rama dlje časa obremenjena, na primer pri nošenju težkega nahrbtnika ali dolgotrajnem delu z rokami v dvignjenem položaju.

Pogost je tudi občutek nestabilnosti ali zaskočitve, kot da rama ni popolnoma na mestu. Med gibanjem se lahko pojavi nenaden zatik, ki za hip blokira gib. Pri nekaterih gibih, zlasti pri dvigu ali spuščanju roke, se slišno ali otipljivo zazna trenje, ki spominja na pokanje ali rahlo škripanje v sklepu. Zaradi bolečine in občutka nestabilnosti mišice okoli ramena postopoma oslabijo, obseg gibanja se zmanjša, dvig roke nad glavo pa postane vse težji.

Zaradi kombinacije bolečine in zmanjšane moči so pogosto otežene vsakdanje aktivnosti, kot so met žoge, plavanje, dvigovanje otroka ali celo preprosto oblačenje.

Ker so simptomi podobni drugim poškodbam ramena, kot so natrganine rotatorne manšete ali burzitis, je za natančno diagnozo nujen strokovni pregled in ustrezna diagnostika.

Temeljita diagnostika kot ključ do uspešnega zdravljenja

V kliniki Medicofit se obravnava SLAP lezije vedno začne z natančno in celostno diagnostično oceno, saj je pravilna postavitev diagnoze pogosto zahtevna zaradi podobnosti simptomov z drugimi poškodbami ramena.

Diagnostični pregled v Medicofitu vključuje natančno testiranje gibljivosti in funkcionalnosti ramena. FOTO: Medicofit

Diagnostični proces vključuje poglobljen pogovor s pacientom, v katerem strokovnjak pridobi podatke o poteku poškodbe, simptomih ter športnih in delovnih obremenitvah. Nato sledi fizični pregled z oceno pasivnega in aktivnega obsega gibljivosti ter spremljanjem pojava bolečinskega loka, ko se bolečina pojavi le v določenem delu giba, kar diagnostiku pomaga oceniti stopnjo poškodbe in mehanske omejitve.

Pomemben del ocene so tudi specifični provokacijski testi, ki pomagajo ugotoviti izvor bolečine in oceniti stabilnost narastišča tetive bicepsa. Najpogosteje se uporabljata O’Brienov in Crank test, ki omogočata razlikovanje med SLAP lezijo in drugimi poškodbami ramenskega sklepa.

Za dodatno potrditev diagnoze se uporablja magnetna resonanca, v nekaterih primerih z artrografijo, ki z uporabo kontrastnega sredstva omogoča boljši prikaz labruma in njegovih pritrdišč. V redkih primerih se poškodba potrdi šele med artroskopskim posegom.

Zdravljenje SLAP lezije

SLAP lezija se zdravi konservativno ali operativno (artroskopska operacija). V večini primerov se začne s konservativnim zdravljenjem, saj izkušnje kažejo, da se veliko pacientov lahko vrne k polni funkcionalnosti brez operativnega posega.

Individualno zasnovan program vadbe omogoča varno okrevanje po poškodbi labruma brez potrebe po operaciji. FOTO: Medicofit

Konservativna rehabilitacija poteka najmanj tri mesece in vključuje specialno terapevtsko vadbo za krepitev mišic ramenskega obroča, zlasti rotatorne manšete in stabilizatorjev lopatice, ter vaje za izboljšanje gibljivosti in sklepne stabilnosti.

Sodobne instrumentalne metode, kot so terapija TECAR, elektroterapija HiTop in PERISO diamagnetoterapija pomagajo zmanjšati bolečino, spodbuditi prekrvitev in pospešiti celjenje tkiva. Pomemben del programa so tudi nevromišične in proprioceptivne vaje, ki izboljšajo nadzor nad gibanjem ramena in zmanjšajo tveganje za ponovitev poškodbe.

Če poškodba obsega večji del labruma, če so simptomi izraziti ali konservativna terapija ne prinese zadostnega napredka, se ortoped odloči za artroskopski operativni poseg. Med operacijo kirurg skozi drobne reze s pomočjo kamere in specialnih instrumentov pregleda notranjost sklepa in zašije poškodovani labrum, da znova vzpostavi stabilno in trdno pritrdišče tetive bicepsa.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja SLAP lezije

43-letna Anja, po poklicu socialna delavka in rekreativna plezalka, je obiskala kliniko Medicofit zaradi globoke bolečine v levem ramenu, ki se je pojavila pred štirimi tedni med plezalno aktivnostjo. Občasno je občutila tudi preskok v sklepu.

Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je pokazal zmanjšano stabilnost glave nadlahtnice, pozitiven O’Brienov in Crank test ter bolečo abdukcijo nad 90°. Predhodno opravljeno magnetnoresonačno slikanje je potrdilo delno SLAP lezijo brez popolne raztrganine. Na podlagi klinične slike in temeljite anamneze je bil zastavljen celosten 14-tedenski program fizioterapevtskega zdravljenja.

V zgodnji fazi zdravljenja se je uporabljal širok spekter fizikalnih agensov (TECAR terapija, udarni valovi, Summus visokoenergijski laser) za zmanjšanje bolečine in spremljajočih simptomov. Komplementarno so se izvajale specialne manualne tehnike za izboljšanje gibljivosti. V srednji fazi zdravljenja je imela najpomembnejšo vlogo individualno prilagojena terapevtska vadba z vajami za krepitev rotatorne manšete in stabilizacijo lopatice. Pozna faza je temeljila na napredni kineziološki vadbi in je postopno vključevala dinamične gibe nad glavo.

Ob koncu zdravljenja je gospa Anja poročala o popolni odpravi bolečin in vrnitvi k vsakodnevnemu delu ter plezanju brez nelagodja.

Z doslednim izvajanjem vaj si pacient postopoma povrne moč, gibljivost in zaupanje v svoje telo. FOTO: Medicofit

Operativno zdravljenje in pooperativna rehabilitacija

Po operaciji v kliniki Medicofit pripravijo skrbno načrtovano pooperacijsko rehabilitacijo, ki je razdeljena v različne faze. V prvih dneh je poudarek na zmanjševanju bolečine in preprečevanju mišične atrofije, v naslednjih tednih na povrnitvi gibljivosti in krepitvi mišic, nato pa na dinamični stabilizaciji in pripravi na specifične športne ali delovne obremenitve. Zaključna faza vključuje testiranje funkcionalne pripravljenosti ter pri športnikih specializiran kondicijski program, ki omogoča varno in hitro vrnitev na tekmovalno raven.

Tak pristop, ki združuje strokovno znanje, sodobno opremo in individualno prilagojene programe, pacientu omogoča, da povrne moč, gibljivost in zaupanje v svoje telo ter se varno vrne k aktivnemu življenju brez bolečin.

