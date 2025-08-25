Slavna Lucy prvič gostuje v Evropi

Okostje 3,18 milijona let stare Lucy, prednice človeka, ki so jo odkrili leta 1974 v Etiopiji in redko zapusti domovino, je prvič na gostovanju v Evropi. Danes so namreč v Narodnem muzeju v Pragi odprli razstavo, na kateri je na ogled s Selamom, fosilom otroka avstralopitka, ki je živel približno 100.000 let pred njo, našli pa so ga na isti lokaciji, le 25 let pozneje kot Lucy.

Selam še ni zapustil Etiopije, Lucy je doslej gostovala le v ZDA, je ob prihodu ostankov v Prago, kamor so prispeli 15. avgusta, povedal direktor Narodnega muzeja v Pragi Michal Lukeš. Ostanki, ki jih je posodil Etiopski narodni muzej iz Adis Abebe, po njegovih besedah veljajo za najbolj dragocene in najstarejše paleontološke eksponate na svetu. Vseh 52 fragmentov je na ogled kot del razstave Človeški izvori in fosili, ki je na ogled do 23. oktobra.

FOTO: Michal Cizek/Afp

Ob najdbi je bila Lucy po poročanju AFP najbolj popoln najdeni okostnjak avstralopitka do takrat in je spremenila razumevanje človeških prednikov. »Lucy je spremenila potek preučevanja človeških prednikov, najprej zaradi svoje popolnosti, nato pa še zaradi svoje starosti,« je dejal vodja etiopske uprave za dediščino Abebaw Ayalew Gella in poudaril, da je na razstavi Etiopija predstavljena kot dežela človeškega izvora. Selama je opisal kot edinstven fosil za svojo starost. »To je fosil otroka, ki je umrl pri dveh letih in sedmih mesecih.« Odprtja razstave sta se udeležila tudi Donald Johanson, ki je odkril Lucy, in Zeresenay Alemseged, ki je odkril Selama.

V sedanji obliki je Lucy sestavljena iz fosiliziranih zobnih ostankov, fragmentov lobanje, delov medenice in stegnenice. Fosilizirano okostje meri 1,1 metra in je težko 29 kilogramov. Etiopijo je nazadnje zapustilo med letoma 2007 in 2013, ko je gostovalo v ameriških muzejih. Ime je hominoid dobil po skladbi Birlov Lucy in the Sky with Diamonds, ki jo je ekipa, ki ga je našla, poslušala ob odkritju.

Vseh 52 fragmentov je na ogled kot del razstave Človeški izvori in fosili. FOTO: Amanuel Sileshi/AFP

Lucy je hodila po dveh nogah in je domnevno umrla pri starosti od 11 do 13 let, kar velja za odraslo osebo te vrste. Status najstarejšega človeškega prednika je izgubila leta 1994, ko so prav tako v Etiopiji našli Ardi, žensko predstavnico avstralopitka vrste Ardipithecus ramidus, ki je živel pred 4,5 milijona leti. Leta 2001 so v Čadu našli Toumai – lobanjo, staro šest ali sedem milijonov let –, kar kaže na to, da človeška vrsta morda sega še veliko dlje v preteklost, kot so domnevali pred tem.

V študiji iz leta 2016 so raziskovalci odkrili, da je imela Lucy močne nadlakti, kar kaže, da je redno plezala po drevesih in si tam tudi ponoči iskala zavetje. Imela je tudi relativno šibke noge, po čemer sklepajo, da jih ni uporabljala za plezanje in da so bile neučinkovite za hojo. Analiza zloma na eni od Lucyjinih kosti kaže, da je verjetno umrla zaradi padca z visokega drevesa.