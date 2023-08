Slekel je Tita in odšel v svet

V nadaljevanju preberite:

Bil je Koprčan, Italijan, ki pa se je po drugi svetovni vojni odločil za študij kiparstva na slovenski likovni akademiji v Ljubljani. Zatem se je kot mlad talent kopal v naročilih in si privoščil kakšno politično nekorektno domislico, ki ga je privedla v zapor ter naposled k dokončnemu odhodu v Italijo in svet.

Pri nas ostaja najprepoznavnejša njegova trimetrska Solidarnost, monumentalni spomenik, s katerim je dobesedno do golega slekel Tita in povzročil škandal. Po odisejadi po slovenskih odpadih je našla trajno mesto v Izoli.

Četudi je bil kot umetnik s statusom nekdanjega partizana v prvih letih pripadnosti Istre Jugoslaviji uspešen, se je kmalu tudi sam zapisal na seznam koprskih emigrantov. Ne v času osrednjega vala izseljevanja od leta 1947 dalje, predvsem pa po letu 1953, ko je postalo jasno, da Italija Istre ne bo dobila, ampak nekoliko kasneje, leta 1956.

V Rimu se je ustalil po nekajletnem obdobju v Trstu. V Italiji in tudi drugod, Franciji, Združenih državah Amerike ter Avstriji, je zatem ustvaril uspešno kiparsko kariero. Med drugim je poučeval na akademiji v Iowa Cityju in na Mednarodni akademiji v Salzburgu. Opisovalci njegovega dela se strinjajo, da je bil svojevrsten samohodec, ki ga ni mogoče tesno vpeti v nobenega izmed glavnih trendov povojnega kiparstva in ki se je kljub izletom v abstrakcijo osredotočal na figuraliko.