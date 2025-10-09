  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Slikaj račun, osvoji nagrado!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    9. 10. 2025 | 09:46
    9. 10. 2025 | 09:46
    2:21
    A+A-

    Začenja se velika nagradna igra, v kateri lahko že s samo enim slikanim računom osvojiš darilno kartico Supernova.

    Dobrodošli v SuperClubu

    SuperClub je nova mobilna aplikacija nakupovalnih centrov Supernova, v kateri zbiraš točke zvestobe in jih preprosto izkoristiš za ekskluzivne ugodnosti, darila in tudi darilne kartice Supernova.

    FOTO: Supernova
    FOTO: Supernova

    Do točk lahko prideš na različne načine:

    • slikaj račune nakupov v Supernovi (vsak prinese 30 točk, ne glede na vrednost nakupa),
    • opravi »check-in« ob obisku nakupovalnega centra,
    • odkleni bonus točke s QR kodo na dogodkih,
    • povabi prijatelje,
    • dodatne točke dobiš tudi za rojstni dan, z nagradnimi igrami v aplikaciji in še več!

    V aplikaciji te čakajo tudi aktualne informacije in dogajanje v Supernovi, tako da je SuperClub res pravi sopotnik za vse tvoje nakupovalne avanture.

    Preberi več na: https://www.supernova.si/superclub

    FOTO: Supernova
    FOTO: Supernova

    Izkoristi priložnost za več nagrad

    Od 6. 10. do 2. 11. 2025 poteka v aplikaciji SuperClub velika nagradna igra, v kateri je na voljo kar 5.000 EUR na darilnih karticah Supernova. Sodelovanje je zelo preprosto. Najprej v aplikaciji SuperClub slikaš vsaj en račun iz katere koli trgovine ali lokala v Supernovi, potem na prvi strani slediš povezavi za sodelovanje v nagradni igri, izpolniš podatke in že si v žrebu za vrhunske nagrade. Več o nagradni igri si preberi v aplikaciji.

    Če aplikacije SuperClub še nimaš, si jo lahko brezplačno naložiš prek trgovine Google Play ali App Store. Najdeš jo pod »Supernova SuperClub«.

    Naročnik oglasne vsebine je Supernova

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slikaj račun, osvoji nagrado!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    SuperClubuSupernovadarilna kartica Supernovanakupovanje
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasti visokogorja

    Tragedije v gorah: tanka meja med življenjem in smrtjo

    Letos rekordno število smrtnih žrtev – v 574 gorskih nesrečah je umrlo 46 ljudi. Gorski reševalci znova pozivajo: Premislite, kdaj, zakaj in kako v hribe.
    Tina Horvat 9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Književnost

    Kdo bo dobitnik nobelove nagrade za literaturo?

    Strokovnjaki napovedujejo, da je velika verjetnost, da bo nagrado prejel evropski pisatelj iz anglosaksonskega, nemškega ali francoskega jezikovnega prostora.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Objavila video

    Dolly Parton: Nisem še mrtva

    Zvezdnica country glasbe je zanikala govorice o slabem zdravju, ki jih je razširila njena sestra s pozivom oboževalcem, naj molijo za pevko.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    WRC

    Dvakratni svetovni prvak v reliju naznanil presenetljiv konec kariere

    Finec Kalle Rovanperä bo po letošnji sezoni sklenil športno pot v svetovnem prvenstvu v reliju. V motošportu ga pri le 25 letih čakajo drugi izzivi.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Predlog zakona

    V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

    Vladajoča italijanska politična stranka Bratje Italije je predlagala zakon, ki prepoveduje popolno zakrivanje telesa in obraza.
    9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Objavila video

    Dolly Parton: Nisem še mrtva

    Zvezdnica country glasbe je zanikala govorice o slabem zdravju, ki jih je razširila njena sestra s pozivom oboževalcem, naj molijo za pevko.
    9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    WRC

    Dvakratni svetovni prvak v reliju naznanil presenetljiv konec kariere

    Finec Kalle Rovanperä bo po letošnji sezoni sklenil športno pot v svetovnem prvenstvu v reliju. V motošportu ga pri le 25 letih čakajo drugi izzivi.
    Matic Rupnik 9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Predlog zakona

    V Italiji za nošenje burke do 3000 evrov kazni

    Vladajoča italijanska politična stranka Bratje Italije je predlagala zakon, ki prepoveduje popolno zakrivanje telesa in obraza.
    9. 10. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo