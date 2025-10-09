Slikaj račun, osvoji nagrado!

Začenja se velika nagradna igra, v kateri lahko že s samo enim slikanim računom osvojiš darilno kartico Supernova.

Dobrodošli v SuperClubu

SuperClub je nova mobilna aplikacija nakupovalnih centrov Supernova, v kateri zbiraš točke zvestobe in jih preprosto izkoristiš za ekskluzivne ugodnosti, darila in tudi darilne kartice Supernova.

FOTO: Supernova

Do točk lahko prideš na različne načine:

slikaj račune nakupov v Supernovi (vsak prinese 30 točk, ne glede na vrednost nakupa),

nakupov v Supernovi (vsak prinese 30 točk, ne glede na vrednost nakupa), opravi »check-in« ob obisku nakupovalnega centra,

ob obisku nakupovalnega centra, odkleni bonus točke s QR kodo na dogodkih,

s QR kodo na dogodkih, povabi prijatelje,

dodatne točke dobiš tudi za rojstni dan, z nagradnimi igrami v aplikaciji in še več!

V aplikaciji te čakajo tudi aktualne informacije in dogajanje v Supernovi, tako da je SuperClub res pravi sopotnik za vse tvoje nakupovalne avanture.

Preberi več na: https://www.supernova.si/superclub

FOTO: Supernova

Izkoristi priložnost za več nagrad

Od 6. 10. do 2. 11. 2025 poteka v aplikaciji SuperClub velika nagradna igra, v kateri je na voljo kar 5.000 EUR na darilnih karticah Supernova. Sodelovanje je zelo preprosto. Najprej v aplikaciji SuperClub slikaš vsaj en račun iz katere koli trgovine ali lokala v Supernovi, potem na prvi strani slediš povezavi za sodelovanje v nagradni igri, izpolniš podatke in že si v žrebu za vrhunske nagrade. Več o nagradni igri si preberi v aplikaciji.

Če aplikacije SuperClub še nimaš, si jo lahko brezplačno naložiš prek trgovine Google Play ali App Store . Najdeš jo pod »Supernova SuperClub«.

Naročnik oglasne vsebine je Supernova