Slikaj račun, osvoji nagrado!

Začenja se velika nagradna igra, v kateri lahko že s samo enim slikanim računom osvojiš darilno kartico Supernova.
SuperClub je nova mobilna aplikacija nakupovalnih centrov Supernova, v kateri zbiraš točke zvestobe in jih preprosto izkoristiš za ekskluzivne ugodnosti, darila in tudi darilne kartice Supernova.
Do točk lahko prideš na različne načine:
V aplikaciji te čakajo tudi aktualne informacije in dogajanje v Supernovi, tako da je SuperClub res pravi sopotnik za vse tvoje nakupovalne avanture.
Preberi več na: https://www.supernova.si/superclub
Od 6. 10. do 2. 11. 2025 poteka v aplikaciji SuperClub velika nagradna igra, v kateri je na voljo kar 5.000 EUR na darilnih karticah Supernova. Sodelovanje je zelo preprosto. Najprej v aplikaciji SuperClub slikaš vsaj en račun iz katere koli trgovine ali lokala v Supernovi, potem na prvi strani slediš povezavi za sodelovanje v nagradni igri, izpolniš podatke in že si v žrebu za vrhunske nagrade. Več o nagradni igri si preberi v aplikaciji.
Če aplikacije SuperClub še nimaš, si jo lahko brezplačno naložiš prek trgovine Google Play ali App Store. Najdeš jo pod »Supernova SuperClub«.
