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    Sloartova dražba: Največ interesa za sliko, ki jo je morda preluknjal šrapnel

    Na 4. umetniški dražbi Sloarta so prodali za 94.200 evrov umetniških del. Najvišji ceni 12.000 evrov sta dosegli deli Mateja Sternena in Draga Tršarja.
    »Rezultati dražbe so ponovno pokazali, da trg umetnin pogosto preseneča. Nekatera dela priznanih avtorjev niso dosegla pričakovanega odziva, medtem ko so druge umetnine pritegnile več ponudnikov in dosegle višje cene od pričakovanih,« meni vodja Sloarta Damjan Kosec. FOTO: V. U.
    Galerija
    »Rezultati dražbe so ponovno pokazali, da trg umetnin pogosto preseneča. Nekatera dela priznanih avtorjev niso dosegla pričakovanega odziva, medtem ko so druge umetnine pritegnile več ponudnikov in dosegle višje cene od pričakovanih,« meni vodja Sloarta Damjan Kosec. FOTO: V. U.
    V. U.
    9. 6. 2026 | 17:47
    9. 6. 2026 | 18:03
    6:29
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    Minuli vikend je, ponovno v ljubljanskem Grand Hotelu Plaza, potekala četrta javna dražba Sloarta, ki je znova postregla z v slovenskem prostoru redkim vpogledom, kaj je med tukajšnjimi umetnostnimi zbiratelji zaželeno in kaj ne. Znova se je potrdilo, da ima vsak dražbeni dan svoje akcente. Kar kdaj zlahka poide, naslednjič ostane povsem spregledano in neprodano.

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    Dražba Sloarta: prodaji impresionistov ni pomagala niti »Hofer akcija«

    To je mogoče tokrat reči za, denimo, dela Božidarja Jakca. Če je bila na prejšnji Sloartovi dražbi decembra lani prodaja njegovih del v razponu do nekaj manj kot 4000 evrov (navajamo zneske z 20-odstotnim dražbenim pribitkom) stoodstotno uspešna, tokrat od ponujenih štirih niso prodali niti enega samega. Po drugi strani so tokrat kar uspešno prodali več del Jožeta Tisnikarja. Osem njegovih del je predstavljalo zaključni sklop dražbenega kataloga, v katerem je bilo v celoti 57 del.

    Bolje kot decembra

    Vtis nakupa večera je ustvaril nakup reprezentančnega, dva metra visokega kipa Brez naslova Draga Tršarja iz treh elementov. Nov lastnik ga je kupil za 12.000 evrov, konkurence ni imel. FOTO: V. U.
    Vtis nakupa večera je ustvaril nakup reprezentančnega, dva metra visokega kipa Brez naslova Draga Tršarja iz treh elementov. Nov lastnik ga je kupil za 12.000 evrov, konkurence ni imel. FOTO: V. U.
    Če seštejemo spodnje cenitve vseh lotov, bi v Sloartu ob stoodstotni prodaji pričakovali nekaj manj kot okoli 280.000 evrov, dosegli pa so jih 94.200, kar je spodbudno. Je namreč višje od rezultata na decembrski dražbi z okoli 69.000 evrov. 

    Za razliko od prejšnje tokrat tudi ni bilo res visoko ocenjenih lotov. Najvišjo ceno je imel zgodnji portret Vide s knjigo Gabrijela Stupice z izklicno ceno 24.000 in cenitvijo do 30.000 evrov. Ostal je neprodan.

    Sloart je, kot je sporočil po koncu dražbe, v dražbeni dvorani naštel okoli sto udeležencev. Če si bil med njimi, si videl tudi mlajše, prav mlade pa – znova – ne. Slovenska umetnost in umetnostni trg jih ne zanimata. Niti zgolj ogled dražbe, ki ne stane nič, ne. Tudi če te ob koncu povabijo še na kozarček.

    Kot je še navedel Sloart, je bila sicer večina ponudb oddana pisno, del kupcev pa je sodeloval preko spletne dražbe. Med kupci je bil, denimo, tudi zbiratelj iz Italije.

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    Dražba leta: Pričakovali so vsaj 1,3 milijona evrov, dosegli pa 179 tisočakov

    Najboljši nakup? Verjetno kip Tršarja

    Kaj je najbolj pripomoglo k omenjenemu skupnemu seštevku 94.200 evrov? Sam pri sebi si najbolj čestital kupcu res reprezentančnega, dva metra visokega kipa Brez naslova Draga Tršarja iz treh elementov. Nov lastnik ga je kupil za 12.000 evrov, konkurence ni imel. Podobno je ni imel kupec velikega portreta znamenitega pravnika in gospodarstvenika dr. Frana Windischerja, pomembnega za zgodovino Narodne galerije, ki ga je naslikal Matej Sternen. Tudi ta je bil prodan za enako izklicno ceno 12.000 evrov.

    Tretje in četrto mesto sta si razdelili sliki, ob prodaji katerih je bilo nekaj licitiranja, ki je vidno razveselilo dražitelja, vodjo Sloarta Damjana Kosca. Prva je bila slabše ohranjena Marija z detetom vselej popularnega Toneta Kralja z doseženo ceno 11.280 evrov (predstavljena je bila s podatkom, da je prišla iz Nemčije in da je njena slabša ohranjenost morda celo posledica šrapnela), drugi pa Avtoportret s krokarjem Jožeta Tisnikarja, prodan za 10.800 evrov.

    Če smo pri avtoportretih ... Na naslovnici prejšnjega, decembrskega dražbenega kataloga je bil Akt, delo Marija Preglja, za katerega so pričakovali vsaj 45.600 evrov, četudi ni delo v njegovem najprepoznavnejšem povojnem slogu, ki predstavlja enega osrednjih fenomenov slovenskega modernizma.

    Decembra ni bil prodan in ga v Sloartovi ponudbi ni več, tudi med deli, za katere je navedeno, da so bila kasneje prodana v galeriji, ga ni. Pač pa ga sedaj najdeš v ponudbi blejske galerije Porta Alpina, cena ni javno objavljena. Zanimiv je podatek, da se sedaj imenuje Avtoportret. Verjeti moramo torej, da se je eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja na sliki, ki je dokumentirana že v Umetniškem zborniku 1 Mihe Maleša iz leta 1943 (kot Akt), slekel do spodnjih hlač in se naslikal kot res mlad fant, brez očal ... Na spletnem portalu Porte Alpine ni navedeno, zakaj naslov Avtoportret.

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    Naprodaj tudi mojstrovina, ki bi skoraj pristala v smeteh

    Najdražje ocenjena slika in slika, za katero je bilo največ interesa. Vida s knjigo Gabrijela Stupice in Marija z detetom Toneta Kralja. FOTO: V. U.
    Najdražje ocenjena slika in slika, za katero je bilo največ interesa. Vida s knjigo Gabrijela Stupice in Marija z detetom Toneta Kralja. FOTO: V. U.

    Sodobni avtorji tokrat slabše

    Še nekaj rezultatov z včerajšnje dražbe: kip Ivana Napotnika 4800 evrov, slika Saše Šantla 1440, slika Alberta Sirka 1800, Rika Debenjaka 4800 in Staneta Kregarja 4800, po dve deli na papirju Metke Krašovec 480 in 1080 evrov, sliki Safeta Zeca 2040 in 3240. Med večimi prodanimi Tisnikarjevimi deli so bila ob omenjenem Avtoportretu prodana še tri zgodnja, vsa po 3600 evrov, in pa poznejši Krokarji za 7440.

    Tako kot lanska spomladanska dražba je tudi tokrana ponudila ožji stik s primarnim trgom. Ponudili so devet del sodobnih umetnikov, ki si še plačujejo mesečne položnice, a je bil izkupiček boj slab. Prodali so le slike Ire Marušič za 1560, Mateja Čepina za 1200 in Patrika Dvorščaka za 2640 evrov. Dela preostalih šestih niso našla kupcev.

    Končni vtis organizatorja dražbe? »Rezultati dražbe so ponovno pokazali, da trg umetnin pogosto preseneča. Nekatera dela priznanih avtorjev niso dosegla pričakovanega odziva, medtem ko so druge umetnine pritegnile več ponudnikov in dosegle višje cene od pričakovanih. Prav v tem se kaže ena ključnih prednosti javnih dražb – dejanska tržna vrednost umetnine se oblikuje pregledno in javno, na podlagi interesa kupcev,« so zapisali v galeriji in dražbeni hiši.

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