Slovenca s sprehajanjem »nojev« po Benetkah do globe in viralnega dometa

Preberite tudi:

Afriški noj sredi bele Ljubljane

Janez in Simona Cetin med potjo z nojem Franceljnem na ljubljansko tržnico. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V mestu San Donà di Piave sta se z velikima pernatima pripadnikoma južnoameriške vrste nandu vkrcala na vlak, z njega izstopila na dobrih 20 kilometrov oddaljeni železniški postaji Santa Lucia v Benetkah, zatem pa krenila na sprehod po starodavnem mestu. Ni bil dolg.Prišla sta le do mosta Ponte delle Guglie, kjer so ju prestregli mestni policisti, o avanturi pa sta se razpisala velik del italijanskega tiska in državna agencija Ansa. Italijanski novinarji se nekako niso mogli zediniti, ali sta bili veliki ptici južnoameriška nanduja ali avstralska emuja. V člankih namreč ob »nojih« omenjajo obe vrsti. Bila sta nanduja.V člankih so omenjali tudi, da sta bila lastnika ptic slovenska državljana in sta menda tako reklamirala predstave cirkusa, ki je pravkar na gostovanju v omenjenem San Donàju di Piave.Končalo se je z njuno predstavo, ki je po poročanju italijanskega tiska postala na spletu viralna, pri tem pa nagrajena z beneško globo. Višine zneska tisk ne omenja, a menda je bila zajetna. Policisti so jo dodelili z argumentom, da sta Slovenca z velikima pticama ovirala gibanje pešcev in kršila predpise o higieni živali.Objava posnetkov na družbenih omrežjih je obrodila številne negativne, a tudi bolj prizanesljive odzive. Med njimi se je znašel tudi posnetek nanduja z ljubljanskega Tromostovja.Odzvali so se tudi lastniki. Nanduja sta doma na kmetiji Cetin v Škofljici, imenujeta se Nina in Nande. »Kar dobro smo razburkal beneške vode,« so med drugim zapisali na facebooku.