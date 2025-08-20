  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Evrovizija prihodnje leto na Dunaju, a morda Slovencev tam sploh ne bo

    Na generalni skupščini EBU je RTV Slovenija predstavila stališče, da se v primeru nastopa Izraela ne bo udeležila tekmovanja.
    Evrovizijski spektakel je v Avstrijo pripeljal 24-letni pevec JJ s pesmijo Wasted Love. FOTO: Corinne Cumming/ebu
    Galerija
    Evrovizijski spektakel je v Avstrijo pripeljal 24-letni pevec JJ s pesmijo Wasted Love. FOTO: Corinne Cumming/ebu
    T. J.
    20. 8. 2025 | 14:00
    20. 8. 2025 | 14:35
    3:38
    Odločitev je padla, Avstrija bo naslednje tekmovanje za pesem Evrovizije že tretjič gostila v prestolnici – na Dunaju. Kot so sporočili organizatorji, avstrijska javna televizija ORF in Evropska radiodifuzna zveza (EBU), bo glasbeni spektakel – od 12. do 16. maja –  v dvorani Wiener Stadthalle.

    Malo manj jasen pa je slovenski nastop na prireditvi. Kot vemo, je RTV Slovenija pred časom glasno izrazila pomisleke glede sodelovanja Izraela na Evroviziji zaradi razmer v Gazi. Odgovornim na EBU je poslala dve pismi; v prvem je v luči dogodkov v Gazi izrazila resno zaskrbljenost zaradi sodelovanja Izraela, EBU so pozvali k nujni razpravi o pravilih sodelovanja, preglednosti glasovanja in spoštovanju temeljnih vrednot zveze in tekmovanja.

    V drugem pismu pa so postavili v središče preglednost glasovanja. »Od EBU pričakujemo podatke o telefonskem glasovanju, ki bi nam pomagali odpraviti nekatere dvome in odgovoriti na vprašanja, ki so posledica interne analize in revizije glasovanja na letošnjem tekmovanju. Na naša zelo natančna vprašanja za zdaj nismo prejeli še nobenega konkretnega uradnega odgovora,« so za Delo odgovorili v nacionalni RTV hiši.

    Končna odločitev, ali Slovenija gre na Evrovizijo, bo sprejeta najkasneje do sprejetja letnega načrta za leto 2026, ko bo tudi znano, ali bo EBU sprejela odločitev v zvezi s sodelovanjem Izraela in ali bo upoštevala pripombe več držav članic v zvezi s transparentnostjo glasovanja.

    Evrovizija: Avstrija v napeti končnici po zaslugi žirije premagala Izrael

    Drugačen položaj

    Na generalni skupščini EBU, ki je bila v začetku julija v Londonu, je RTV Slovenija predstavila stališče, da se v primeru nastopa Izraela na izboru za pesem Evrovizije – zaradi genocida v Gazi – ne bo udeležila tekmovanja. »Menimo, da na izboru za pesem Evrovizije ne nastopajo zgolj javni medijski servisi, kot je izraelski KAN, ki ima sicer težave z vladajočo politiko v državi, temveč države same.

    Tako na primer Belgija in Nemčija nimata vsaka dveh predstavnikov – po enega za vsak javni servis (RTBF in VRT oziroma ZDF in ARD) – temveč po enega skupnega predstavnika države, iz katere prihajajo izvajalci. EBU trenutno vodi pogovore s članicami glede morebitne udeležbe Izraela na prihodnjem tekmovanju.«

    In kako na nacionalki pojasnjujejo, da sicer brez zadržkov prenašajo športna tekmovanja, na katerih sodelujejo izraelske ekipe (denimo Tour de France, kjer je nastopila ekipa Israel–Premier Tech), pri Evroviziji pa jih izraelska glasba moti?

    »Pesem Evrovizije je projekt, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza, kjer je RTV SLO enakopravna članica in soodloča o aktivnostih te organizacije ter se nanje odziva. Na tekmovanje pošiljamo predstavnika, ki ga izbere Televizija Slovenija. RTV Slovenija je javni medij, kar nam daje poseben položaj in odgovornost v naši družbi.

    V tem okviru so simbolna in etična sporočila, ki jih izvajalci prinašajo na oder, pomembna za celoten dogodek. Športna tekmovanja pa organizirajo neodvisne športne zveze in organizacije, ki so tudi pravi naslov za vprašanje, ali imajo pomisleke glede sodelovanja Izraela na športnih tekmovanjih.«

