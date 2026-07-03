Slovenci in vročina: mesta smo predolgo načrtovali mimo ljudi

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    Mesta so med največjimi povzročitelji podnebnih sprememb, hkrati pa prostori, kjer njihove posledice najizraziteje občutimo. FOTO: Leon Vidic
    Saša Bojc
    3. 7. 2026 | 11:00
    3. 7. 2026 | 11:09
    14:29
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    Tudi zadnji izrazito vroči dnevi so pokazali, da so podnebne spremembe s pregretimi ulicami, trgi in stanovanji ter neposrednim vplivom na počutje in zdravje že del urbanega življenja. Mesta se pri tem znajdejo v posebnem paradoksu, so med največjimi povzročitelji podnebnih sprememb, hkrati pa prostori, kjer njihove posledice najizraziteje občutimo, poudarjata profesorici z ljubljanske fakultete za arhitekturo, arhitetka Martina Zbašnik Senegačnik in urbanistka Alenka Fikfak. S strokovnjaki drugih področij v okviru dvoletnega projekta preučujeta vplive pregrevanja urbanega prostora in skušata pripraviti nova izhodišča za učinkovitejše prostorsko načrtovanje. Uredili sta tudi strokovni zbornik Odpornost urbanega okolja proti vročini, v katerem so podrobneje razdelali različna podočja te ...

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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