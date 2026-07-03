Slovenci in vročina: mesta smo predolgo načrtovali mimo ljudi

Pomanjkljivosti slovenskih mest se kažejo v tem, da so bolj prilagojena avtomobilom kot ljudem. Vročina je tudi psihološka dimenzija, izpostavlja raziskava.

Tudi zadnji izrazito vroči dnevi so pokazali, da so podnebne spremembe s pregretimi ulicami, trgi in stanovanji ter neposrednim vplivom na počutje in zdravje že del urbanega življenja. Mesta se pri tem znajdejo v posebnem paradoksu, so med največjimi povzročitelji podnebnih sprememb, hkrati pa prostori, kjer njihove posledice najizraziteje občutimo, poudarjata profesorici z ljubljanske fakultete za arhitekturo, arhitetka Martina Zbašnik Senegačnik in urbanistka Alenka Fikfak. S strokovnjaki drugih področij v okviru dvoletnega projekta preučujeta vplive pregrevanja urbanega prostora in skušata pripraviti nova izhodišča za učinkovitejše prostorsko načrtovanje. Uredili sta tudi strokovni zbornik Odpornost urbanega okolja proti vročini, v katerem so podrobneje razdelali različna podočja te ...