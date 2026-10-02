Slovenci na Arktiki, kaj delajo učitelji 20 ur?

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Veste, kdo je Mate Rimac? Začel je v garaži, proizvedel najhitrejši avto na svetu, ob sebi ga želijo šefi največjih gigantov v avtomobilski industriji. Na trnovi poti mu je v nekem trenutku ostalo le nekaj tisoč evrov, danes premore milijarde. Malokdo ga pritegne pred mikrofon. To je uspelo Piji Kapitanovič, nastal je intervju s hrvaškim vizionarjem za Sobotno prilogo, ki ga lahko že berete na tej povezavi.

Mate Rimac je takole poziral ob svojem avtomobilu nevera, čigar proivzodnja je končana. FOTO: Damir Senčar/AFP

Desetina cene Rimčevega bugattija, toda vendarle: stanovanje za pol milijona? Danes skoraj normalen družinski nakup. Ljubljanska stanovanja se oglašujejo krepko nad realiziranimi cenami. Toda trg razkriva neprijetno spremembo: mlade družine vse pogosteje sprejemajo kredite, ki bi bili še pred leti skoraj nepredstavljivi. Kdo ima sploh še pogajalsko moč? Resnico najdete na tej povezavi.

Cene stanovanj v Ljubljani so še vedno visoke. FOTO: Leon Vidic

Imamo tudi druge izzive. Reforma šolstva brez pedagoških fakultet. Minister Borut Rončević je imenoval 26-članski svet, ki bo tri leta snoval šolsko reformo. V njem so ravnatelji, gospodarstveniki, teologi, župan, Možina in Primc – ni pa nikogar s treh slovenskih pedagoških fakultet. Je to res širina pogledov ali precej jasen namig, kakšno šolo želi oblast? Zgodba na tej povezavi.

Kaj počnejo učitelji preostalih 20 ur?

Učitelji so polovico časa v razredu. Kaj počnejo preostalih 20 ur? Slovenski učitelj tedensko prijavi okoli 40 ur dela, neposrednemu pouku nameni približno polovico. Preostanek pogoltnejo priprave, ocenjevanje, starši, kolegi in administracija. Je slovenski učitelj res bolj obremenjen kot kolegi v tujini – ali le drugače razporeja svoj delovnik? Odgovor poiščite na tej povezavi.

Ste navdušeni nad kolesarstvom? Na Možjanco z avtom ne bo šlo. Kdor hoče Rogliča videti od blizu, bo moral tja peš. Evropsko prvenstvo bo navijačem ponudilo spektakel, a tudi logistični test. Parkirišča bodo stran od trase, dostop bo večinoma peš, s kolesom le ob določenih urah, nekatere ceste pa bodo zaprte več dni. Vsi odgovori na tej povezavi.

EP kolesarstvo

Dve smrtonosni injekciji – a je srce še vedno bilo

Kim pošilja vojake v Rusijo. Cena? Za Pjongjang očitno zelo dobra. Severnokorejski vojaki v Ukrajini plačujejo visoko ceno, toda režim v Pjongjangu za sodelovanje z Moskvo dobiva denar, energente, hrano in vojaško tehnologijo. V ozadju pa nastaja še občutljivejši zaplet med Kijevom in Seulom. Več na tej povezavi.

Članek, ki vas je v začetku tedna najmočneje pritegnil? Dve smrtonosni injekciji – a je srce še vedno bilo. Kaj je šlo narobe? Usmrtitev Christe Pike se je sprevrgla v medicinski in etični fiasko. Pentobarbital naj bi povzročil nezavest in nato odpoved dihanja, a po dveh odmerkih ni dosegel pričakovanega učinka. Ozadje zapleta najdete na tej povezavi.

Kaj se dogaja z Luko Koper?

Luka Koper je zrasla skoraj 90 odstotkov. Zdaj vlagatelji preverjajo, koliko sanj je bilo že vštetih v ceno. Delnica je od avgustovskega vrha izgubila četrtino, čeprav poslovanje ostaja nad načrti. Težava ni toliko Luka kot pričakovanja, ki so tekla hitreje od pretovora. Bo drugi tir, več kontejnerjev in 400-milijonska širitev dovolj za nov zagon? Odgovor na tej povezavi.

Pozor, študentski servisi dobivajo državno konkurenco. Na mizi je 14 milijonov evrov na leto. Zavod za zaposlovanje vstopa na trg študentskega dela in se odpoveduje delu koncesijske dajatve, ki jo zasebni servisi danes obdržijo zase. Denar naj bi šel v štipendije. Toda ali bo javni servis res premešal milijonski trg? To lahko izveste na tej povezavi.

Nedelo: Kako preživeti in zmagati v naravi?

Tudi v redakciji Nedela so zavihali rokave. 90 dni sam na Arktiki, brez sekire, brez kresila – in z losom za 600 kilogramov? Žigi Ogorelcu gledalci niso pripisovali možnosti za zmago v Alone, ker je izbral »napačno« opremo. Nato je naredil zemljanko, peč iz gline, kopičil hrano in v surovi divjini zdržal dlje od vseh. Kaj je počel drugače – in zakaj pravi, da tam ni preživljal, ampak živel? Neverjetno zgodbo lahko že danes preberete na tej povezavi.

Žiga Ogorelec FOTO: Voranc Vogel

VIDEO: Kaj nam sporoča manager leta 2026 Tomaž Kmecl?

Video produkcijo smo preselili tudi v Portorož. 370 milijonov prihodkov, 118 milijonov dobička. Transformatorji so očitno novi čipi. Tomaž Kmecl je Kolektor Etro pripeljal med najdobičkonosnejša podjetja v panogi, ob tem pa trdi, da uspeh ni le posledica energetskega razcveta. Ključ je drugje: v hitrosti, prodaji in pogumu za odločanje. Intervju z managerjem leta 2026 si oglejte na tej povezavi.

Delova novinarka Pija Kapitanovič in manager leta 2026 Tomaž Kmecl. FOTO: Luka Maček

Posneli smo še več zanimivih oddaj. Pogačar se ni rodil kot nepremagljiv. Najprej se je naučil trpeti. Talent v vrhunskem športu odpre le vrata. O tem, kdo pride skozi njih, odločajo glava, delovne navade in pripravljenost vztrajati, ko drugi odnehajo. Uroš Buh in Matej Tušak razkrivata, kako se gradi šampion – in zakaj lahko udobje uniči tudi nadarjeno generacijo. Več na tej povezavi.

Z Nejcem Grilcem, ki spremlja slovenske nogometaše v Švici in na Škotskem, pa sva ocenila trenutni položaj reprezentance, ki jo vodi selektor Boštjan Cesar. Vabljeni k ogledu na tej povezavi.

Vprašanji tedna

Kdo bo dobil cestno dirko članskih kolesarjev na evropskem prvenstvu v Sloveniji? Ne vem, tako kot vi bom to lahko ugotovil na tej povezavi.