Slovenci pogumno v boj z Angleži, Švedi in Norvežani

V seniorski konkurenci, kjer bodo prvič v zgodovini na sporedu boji za odličja, bodo slovenske barve branili Nani Franc Matjašič, Milan Kristovič, Renato Hvalec in Vasja Kovač (na fotografiji z leve). FOTO: Footgolf Slovenia/Footgolf zveza Slovenije

Športni družini se je pridružil še tenigolf V torek so v Bovcu predstavili nov šport. Gre za povsem slovensko inovacijo Aleksandra Kravanje – tenigolf –, ki je hibridni šport med tenisom in golfom. »Idejo sem dobil in razvijal od leta 2018,« je pred dogodkom v Bovcu povedal Kravanja. »Predstavitev je bila načrtovana za leto 2020, vendar sem se zaradi epidemije covida-19 odločil, da jo izvedem letos. Navdih sem črpal iz hibridnih športov golfa in footgolfa. Po raziskavi sem ugotovil, da je bilo narejenih že nekaj poskusov uveljavitve športa 'racket-golf' na Nizozemskem in prej v Veliki Britaniji, vendar je bila zaključna igra na luknjo vedno eden izmed glavnih problemov. Tudi natančno razdelanih pravil ni bilo, kar je osnova za resen razvoj športa. Iz svojih izkušenj golfa in footgolfa sem sestavil pravila za Tenigolf. Za predstavitev sem izbral Golf igrišče Bovec, saj zaradi svojih korenin čutim tesno povezanost z dolino Soče. Menim, da je ne glede na razvoj tenigolfa prav, da je prvo lansiranje v svojem domačem kraju, na igrišču Golf Bovec, ki je z naravno gorsko kuliso eno najlepših na svetu,« je dodal.

Slovenska izbrana vrsta se je v celoti seznanila z igriščema na trasi golf kluba Greenfield, kjer naše izbrance čakata borbi za naslov najboljših na stari celini. V pičlih štirih dneh čakajo tako fante kot dekleta kar štiri težke tekme na izjemno zahtevnem igrišču.Slovenska reprezentanca bo v uvodnem delu nastopila v skupini z evropskimi prvaki Angleži, Švedi in Norvežani. Otočani so favoriti v naši skupini, toda tako za Švede kot Norvežane, ki so največja neznanka, so Slovenci prepričani, da jih lahko premagajo.Prvo- in drugouvrščena reprezentanca v skupini se uvrsti v boj za kolajne, ostali dve pa v boj za mesta od 9. do 16. Za seniorje in ženske v posamični konkurenci je to zgodovinsko prvo prvenstvo. Naše barve v ženski konkurenci branijoin, med seniorji pa prva trojica z državnega prvenstva:inter pokalni prvak, ki bodo v družbi najboljših 48 igralcev s stare celine v boju za prva odličja.Reprezentanco v ekipnem tekmovanju sestavljajo:(kapetan),in(pom. kapetani),in nekdanji nogometni reprezentant, ki pa zaradi objektivnih razlogov še ni prispel na Madžarsko. Selektor reprezentance je