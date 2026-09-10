Slovenci ustvarili milijonsko znamko oblačil in z njo osvojili že pet trgov

Pred desetletji je bila tekstilna industrija ena od pomembnejših slovenskih panog, danes pa je večina proizvodnje preseljena v tujino. A ni vse znanje izgubljeno, saj ves čas nastajajo nove domače blagovne znamke. Med njimi je tudi Lucky Kiddo, ki je iz sodelovanja z Baby Centrom zrasel v znamko otroških oblačil, prisotno na petih trgih. Dušan Uršič ne omenja velike poslovne strategije ali prelomne podjetniške ideje. Pravi, da je bil razvoj znamke predvsem logično nadaljevanje dela, ki ga je s sodelavci opravljal že vrsto let. »Pot od skice do police smo poznali v vseh podrobnostih, manjkalo je le eno, lastno ime na etiketi,« se spominja. »Kot oče sem iz prve roke opažal, da na trgu primanjkuje barvitih, igrivih oblačil, ki bi zdržala vsakdanjo rabo in hkrati ostala cenovno dostopna,« ...