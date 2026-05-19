Slovenci vnovič izbrali najlepše hiše

Nocoj so na zaključnem dogodku Festival Odprte hiše Slovenije v Mestnem muzeju v Ljubljani podelili nagrade OHS Award, ki jih festival podeljuje od leta 2019. Te so med arhitekturnimi priznanji v Sloveniji edine, pri katerih o nagrajencih odloča splošna javnost. Letos je bilo oddanih več kot 30.000 glasov.

Kopališče Vevče, eden od nagrajenih projektov v kategoriji projekti z lesom FOTO: Miran Kambič

Na letošnjem tridnevnem festivalu Odprte hiše Slovenije, ki je minuli mesec potekal pod naslovom Vsa merila arhitekture, so si obiskovalci oziroma splošna javnost lahko ogledali več kot 100 arhitekturnih projektov, za najboljše pa so lahko glasovali v treh kategorijah. Projekte, vključene v festivalski program, predhodno izbere strokovna žirija, nagrajence pa določi javnost z glasovanjem. V vsaki kategoriji so bile podeljene po tri enakovredne nagrade.

Nagrada odraža neposreden odziv uporabnikov, tistih, ki arhitekturo vsakodnevno uporabljajo, nagrade pa so podeljene celotni projektni ekipi – arhitektom, inženirjem, naročnikom, izvajalcem in investitorjem, kar izpostavlja, da je kakovostna arhitektura rezultat usklajenega sodelovanja različnih akterjev in njihove skupne odgovornosti za prostor, ki razumejo prostor kot pomemben dejavnik kakovosti bivanja in družbenega razvoja, poudarjajo v Afrontu, Zavodu za prostorsko inovativnost, ki organizira festival in podeljuje nagrade OHS.

V kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti so nagrado prejeli: Prenova gospodarskega poslopja ob Prešernovi domačiji v Vrbi (Atelje Ostan Pavlin), Urban center Ribnica (Efekt arhitektura) in Palača Cukrarna – BAZA, Center mladih Ljubljana (Scapelab).

V kategoriji stanovanjski projekti – zasebne hiše in stanovanja so na festivalu najbolj obiskani projekti – so bili nagrajeni: Hiša Malija (Raketa, Tria Studio), Hiša Kozjek (Studio MIKA) in Hiša na robu ravnice (Skupaj arhitekti).

Urban center Ribnica, eden od nagrajenih projektov v kategoriji javni, družbeni in poslovni projekti FOTO: Miran Kambič

Že tretje leto zapored so nagrado podelili tudi v kategoriji projekti z lesom: Kopališču Vevče (Gužič Trplan arhitekti), Centru za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (Elementarna) in Gostišču Vila Soča - Zadružnemu domu v Čezsoči (Strip Lab).