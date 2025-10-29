Med letošnjimi prejemniki zlatega cepina znova slovensko ime

Med letošnjimi prejemniki zlatega cepina, najvišjega svetovnega priznanja za alpinistične dosežke, je ponovno slovensko ime. Alpinist Aleš Česen bo decembra v Italiji že tretjič prejel to prestižno nagrado, skupaj z britanskim soplezalcem Tomom Livingstonom.

Zlati cepin za izjemen vzpon na Gašerbrum III

Nagrado sta si prislužila za izjemen prvenstveni vzpon po zahodnem grebenu na Gašerbrum III (7952 m) v Karakorumu, opravljen avgusta 2024 v čistem alpskem slogu.

Tom Livingstone (levo) in Aleš Česen (desno). FOTO: Tom Livingstone

Gre za eno najzahtevnejših smeri v visokogorju, dolgo približno 2000 višinskih metrov, poimenovano Edge of Entropy. Naveza je za vzpon in sestop potrebovala sedem dni, na vrh pa je stopila 4. avgusta 2024. To je bil šele tretji vzpon na Gašerbrum III, ki si s sosednjim Gjačung Kangom deli primat najvišjega neosemtisočaka na svetu.

Česen med elito svetovnega alpinizma

Za Česna bo to že tretji zlati cepin, kar ga postavlja ob bok svetovni eliti – med šest alpinistov, ki so nagrado prejeli trikrat ali večkrat. Med njimi sta kar dva Slovenca: Marko Prezelj (štirje cepini) in Aleš Česen (trije).

Česen in Livingstone sta skupaj že prejela zlati cepin leta 2019 za prvenstveni vzpon na Latok I (7145 m) s severne strani, medtem ko je Česen svojega prvega prejel leta 2015 za vzpon v severni steni Hagshuja (6657 m) v indijski Himalaji.

Nagrado sta si Livingstone in Česen prislužila za izjemen prvenstveni vzpon po zahodnem grebenu na Gašerbrum III (7952 m) v Karakorumu. FOTO: Aleš Česen

»Brez samovšečnosti nama je bilo jasno, da gre za nadstandardni vzpon. Zlatega cepina ne doživljam kot trofejo, ampak kot potrditev vrednot klasičnega alpinizma,« je Česen dejal ob razglasitvi.

Poleg njune naveze bodo zlati cepin prejeli še ameriški alpinisti August Franzen, Dane Steadman in Cody Winckler za prvi vzpon na Jaškuk Sar (6667 m) ter Spencer Gray in Ryan Griffiths za prvenstveni vzpon na Kakur Kangri (6859 m).

Prelomni uspeh slovenskega ženskega alpinizma

Letos bo podelitev močno zaznamovana s slovenskimi uspehi, saj bo posebno nagrado za ženski alpinistični dosežek prejela naveza Anja Petek in Patricija Verdev.

Slovenski alpinisti že tri desetletja sodijo med najuspešnejše prejemnike zlatih cepinov. FOTO: Anja Petek

Septembra 2024 sta v indijski Himalaji opravili prvi pristop na Lalung I (6243 m) po vzhodnem grebenu v smeri Here Comes the Sun, nato prečili goro in sestopili po zahodnem grebenu in severni steni, s tem pa izvedli zaokrožen, tehnično zahteven in vizionarski vzpon.

Zlate cepine za leto 2025 bodo podelili med 9. in 12. decembrom v San Martinu di Castrozzu v Italiji, žirijo pa sestavljajo priznana alpinistična imena: Ethan Berman, Aymeric Clouet, Young Hoon Oh, Ines Papert, Enrico Rosso, Jack Tackle in Mikel Zabalza.

Aleš Česen, Anja Petek in Patricija Verdev so s svojimi dosežki še enkrat potrdili, da slovenski alpinizem ostaja med najmočnejšimi gibalnimi silami v svetu visokogorja. FOTO: Tom Livingstone

Slovenski alpinisti že tri desetletja sodijo med najuspešnejše prejemnike zlatih cepinov. Od prve podelitve leta 1992, ko sta ga za vzpon na Kangčendzengo prejela Marko Prezelj in Andrej Štremfelj, so skupaj prejeli dvanajst zlatih cepinov in dva za življenjsko delo (Andrej Štremfelj leta 2018 in Silvo Karo leta 2022).

Aleš Česen, Anja Petek in Patricija Verdev so s svojimi dosežki še enkrat potrdili, da slovenski alpinizem ostaja med najmočnejšimi gibalnimi silami v svetu visokogorja.