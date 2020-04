Slovenec in bazen

Moj sosed ima bazen. In zdaj ima predvsem veliko časa. Sedem tednov idealnega vremena za čofotanje na domačem vrtu je čakal mojstra, ki mu vsako pomlad pripravi vse za novo kopalno sezono, kar pomeni temeljito čiščenje dna in sten, pregled strojnih in električnih naprav, polnjenje bazena ... A »bazenček«, kot mu pravi, ni prišel. Ni imel časa. Zasut je bil s klici in naročili iz vse Slovenije. Slovenci so namreč v samoizolaciji, ko se ne ve, ali bomo sploh lahko dopustovali na morju, našli rešitev. Poletje v bazenu.



Povpraševanja je najmanj 500 odstotkov več kot običajno, pravijo v podjetjih, ki se ukvarjajo z gradnjo, montažo in vzdrževanjem bazenov. V zadnjih tednih so po e-pošti dobili veliko zahtevnih prošenj. Recimo: »Zdravo, želeli bi postaviti bazen dimenzije 8 m in globine 1,5 m s toplotno črpalko. Prosim za ponudbo. Potrebujemo bazen do prvega maja.« Ali pa: »Na vrtu bi želeli imeti bazen. Bazen bi bil betonske dimenzije cca. 7x4 m. Kolikšna bi bila cena in ali je na zalogi?«



Kako resno odgovoriti na tako pošto, se sprašujejo prezasedeni strokovnjaki, ki sicer ne morejo vedeti, ali je to samo »tipanje« in se bo – vsaj kar zadeva prave, torej zidane bazene – ustavilo po izračunu cen in pripravi ponudbe. So pa prepričani, da bo prodaja skokovito narasla pri montažnih (napihljivih) bazenih, ki jih je mogoče kupiti za od nekaj deset do nekaj sto evrov in zdržijo do jeseni.



Bazen je statusni simbol. Angleška raziskava je pokazala, da je celo na tretjem mestu med spremljevalci uspešnega in lepega življenja. Na vrhu je luksuzna znamka avtomobila, za njo dizajnerska ura in že sledi bazen.



Ampak ne moremo reči, da gre povprečnemu Slovencu, ki zdaj išče najbolj ugoden projekt za svoj plavalni raj, za statusni simbol. Gre mu za preživetje. Ni namreč hujšega, kot če Slovencu rečeš, da letos ne bo šel na morje. Za vsak primer si ga takoj zgradi pred hišo.