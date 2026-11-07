Slovenec imel na letališču v papirnati vrečki več kot 100.000 gotovine

Slovenski državljan, ki je sredi tedna priletel iz Dubaja in pristal na zagrebškem mednarodnem letališču Franjo Tuđman, se je znašel v zagati, poroča Jutarnji list. Ko je dobil tisto klasično vprašanje: Ali imate kaj za prijaviti?, je mislil, da bo prelisičil hrvaške carinike.

Odvrnil je, da ima s seboj domači kino, vreden okoli 320 evrov, toda vztrajni cariniki so po poročanju portala med pregledom njegove ročne prtljage našli nekaj bolj zanimivega: papirnato vrečko in v njej 114.000 evrov neprijavljene gotovine.

Hrvaška carinska uprava je Slovencu, ki sicer živi v Združenih arabskih emiratih, izdala potrdilo o začasnem zasegu in vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, še piše Jutarnji list.