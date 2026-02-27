  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Slovenija je (lahko) dežela zvončkov celo pol leta

    Ob 11. Festivalu zvončkov: Vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani dr. Jože Bavcon pritrjuje, da je zvončkov danes na mnogih rastiščih več kot nekoč
    Zbirka Botaničnega vrta v Ljubljani šteje okoli devet tisoč enot. FOTO: Blaž Samec
    Zbirka Botaničnega vrta v Ljubljani šteje okoli devet tisoč enot. FOTO: Blaž Samec
    Saša Bojc
    27. 2. 2026 | 18:00
    9:22
    Vrtovi starih vil pa tudi mlajših hiš na različnih koncih Ljubljane se kitijo z belimi preprogami zvončkov, pregovorno prvih znanilcev pomladi, z eno najrazkošnejših se ponaša ljubljanski Botanični vrt, katerega zbirka šteje več kot 9000 enot. Še pred časom se je zdelo, da jih je mogoče občudovati le na redkih rastiščih v naravi, danes pa jih je skorajda na vsakem koraku mogoče srečati tudi v mestih. To res drži? Vodja Botaničnega vrta dr. Jože Bavcon pritrjuje ugotovitvi z besedami, da jih je na nekaterih mestih danes dejansko vse več.

    »Če pogledamo Grajski hrib, je bil na različnih koncih tu in tam kakšen šopek zvončkov, prav tako ob Roški cesti, kjer sta zdaj že dve veliki beli zaplati, podobno je tudi na Strelišču. Tudi ko sem leta 1995 prišel v Botanični vrt, smo imeli zvončke samo v osrednjem delu vrta, zdaj pa so nam pobelili celoten vrt, kar nam je uspelo z ustreznim ravnanjem – med drugim nismo takoj kosili pa tudi ne gnojimo, kar jim prav tako ni v prid,« pravi sogovornik in dodaja, da so zvončki ena izmed rastlin, ki je najbolj prisotna na slovenskih vrtovih, tudi zato, ker jih imajo ljudje preprosto radi. V nadaljevanju med drugim preberite še, kaj je treba storiti, da vas bodo naslednjo pomlad znova razveselili.

