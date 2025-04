Ljubljana med 50 najboljšimi kulinaričnimi destinacijami na svetu

Na seznamu 50 najboljših kulinaričnih mest na svetu, ki jih je ta teden objavil spletni portal za potovanja Big 7 Travel, se je znašla tudi Ljubljana. Za prvovrstne gastronomske užitke ni vedno treba obiskati najdražjih in najbolj izbranih restavracij, ugotavljajo na portalu. Največji biseri se najpogosteje skrivajo v majhnih restavracijah, stojnicah z ulično hrano in lokalnih gostilnicah, kjer si lahko tako popotniki kot domačini privoščijo pristne tradicionalne jedi.

Gastronomija številnih mest, ki so se uvrstila na seznam 50 najboljših kulinaričnih destinacij na svetu, temelji na lokalni zgodovini, po drugi strani pa deluje kot stičišče kulturnih skupnosti in novodobnih pristopov do kuhanja. Pri Big 7 Travel so seznam ustvarili na podlagi priporočil bralcev, uredniških smernic, cenovne dostopnosti, raznolikosti in edinstvenosti lokalnih jedi.

V ospredju trajnostno kmetijstvo in domači pridelovalci

Ljubljana se je na seznamu uvrstila na 45. mesto, med izpostavljene jedi pa spadajo tako polenta in štruklji kot idrijski žlikrofi. Kljub temu da so tradicionalne in lokalne jedi v Sloveniji še vedno globoko prisotne, mladi in inovativni kuharski mojstri Ljubljano postavljajo na kulinarični zemljevid sveta, so našo državo pohvalili v spletni objavi. Ker slovenski kuharji v ospredje postavljajo trajnostno kmetijstvo, domače proizvajalce in pridelke iz raznovrstnega slovenskega okolja, je prefinjena kuhinja v Ljubljani vzcvetela, so še zapisali.

V svojem dvodnevnem vodniku po Ljubljani so pri Big 7 Travel za izbrani zajtrk priporočili Le Petit Cafe in bistro s francoskimi palačinkami Norma 23, za najboljšo kavo pa lokal Tozd.

Poleg Ljubljane se je na seznam uvrstil tudi Beograd na 50. mestu, s čevapčiči, ajvarjem in burekom. Prvo mesto je sicer zasedla Lima, in sicer z jedmi, kot so marinirana surova morska riba seviče (špa. ceviche), sendvič s svinjino (špa. pan con chicharrón) in nabodala z govejim srcem (špa. anticuchos de corazón). Drugo mesto je zasedlo mesto ​Gaziantep v Turčiji in tretje San Sebastian v Španiji.