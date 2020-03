Igor Bračič, Klemen Slakonja, Tilen Artač so pred kratkim o koronavirusu posneli tudi priredbo skladbe skupine Game Over. Foto Youtube

Vsi vemo, kje in kdaj vse smo peli skladbo Slovenija gre naprej, a v tokratni preobleki govori o času, v katerem živimo in v katerem moramo kljub negotovosti in resnosti ohraniti kanček humorja. Kmalu pa, kot je napisal eden od spletnih komentatorjev, »se vidmo zuni«!