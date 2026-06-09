Slovenija četrta najvarnejša država na svetu

Medtem ko se v svetu število aktivnih konfliktov povečuje na raven, ki je ni bilo od druge svetovne vojne, najnovejši globalni indeks miru kaže zaskrbljujoč trend: svet postaja manj miren že dvanajsto leto zapored.

Splošna raven miru se je v zadnjem obdobju poslabšala v 99 državah. Kljub temu pa na vrhu lestvice ostaja majhna skupina držav, ki kljub globalnim napetostim ohranja visoko stopnjo stabilnosti in varnosti.

Indeks, ki ga je leta 2007 zasnoval Inštitut za ekonomijo in mir pod vodstvom Stevea Killelee, meri 163 držav po 23 kazalnikih – od vojaških izdatkov in konfliktov do stopnje umorov ter občutka varnosti prebivalcev. Tiste države, ki se uvrščajo najvišje, praviloma združujejo nizko raven nasilja, učinkovite institucije, visoko stopnjo družbenega zaupanja in dobro kakovost življenja.

Na vrhu lestvice ostaja Islandija, ki je na prvem mestu že od leta 2008. Sledi ji Nova Zelandija, nato Švica. Slovenija se je letos prvič prebila med prvo peterico in zasedla četrto mesto, peto pa pripada Irski. Deseterico zaključujejo še Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska.

Islandija

Islandija ostaja simbol stabilnosti. Poleg nizke stopnje nasilja in omejene militarizacije je k njenemu položaju prispeval tudi upad nasilnih protestov. A domačini mir ne razumejo le kot statistiko.

Oddný Arnarsdóttir iz organizacije Visit Iceland za britanski BBC poudari, je mir na Islandiji »v naravi, ki nas obdaja, a tudi v zavestni izbiri tesno povezanih skupnosti«. Pomembno vlogo igrajo močne javne storitve, enakost spolov ter visoka stopnja družbene kohezije.

Tudi geografija prispeva svoj delež: osamljen otok severnega Atlantika je manj vpet v globalne napetosti. Prebivalci pa poudarjajo še nekaj – občutek skupne odgovornosti in močno družbeno zaupanje.

Na vrhu lestvice ostaja Islandija, ki je na prvem mestu že od leta 2008. FOTO: Shutterstock

Nova Zelandija

Na drugem mestu je Nova Zelandija, kjer mir v veliki meri izhaja iz geografske izoliranosti. Država se je po besedah domačinov v veliki meri izognila geopolitičnim napetostim, ki obremenjujejo druge regije.

A ni le oddaljenost tista, ki ustvarja stabilnost. Pomembna je tudi kultura, saj so ljudje opisani kot sproščeni in neposredni, z močnim občutkom skupnosti. Varnost je tako samoumevna, da o njej prebivalci skoraj ne razmišljajo.

Po tragičnih dogodkih v Christchurchu so bili sicer zaostreni zakoni o orožju, a splošni občutek varnosti ostaja visok. Soseske še vedno delujejo povezano, ljudje pa se med seboj poznajo in si pomagajo.

Nova Zelandija se je iz tretjega uvrstila na drugo mesto. FOTO: David Gray/Reuters

Švica

Švica se je z lanskega petega mesta povzpela na tretje. Njena posebnost je kombinacija nizke stopnje kriminala in dolgoletne nevtralnosti.

Prebivalci poudarjajo predvsem visoko stopnjo zaupanja. Zgodbe o izgubljenih denarnicah, ki se vrnejo lastnikom skupaj z denarjem, ali o najditeljih, ki sami obvestijo banko o izgubljeni kartici, so del vsakdana.

Švica pa mir gradi tudi na ravnotežju med delom in prostim časom ter na spoštovanju regionalnih in jezikovnih razlik. Kot je poudarjeno, družba ne potrebuje enotnosti v vsem, temveč sposobnost iskanja kompromisov.

Švica se je z lanskega petega mesta povzpela na tretje. FOTO: Shutterstock

Slovenija: prvič med najboljšimi petimi

Posebna pozornost tokrat pripada Sloveniji, ki se je prvič uvrstila med pet najvarnejših držav na svetu. Lani je bila na devetem mestu. Slovenija se uvršča visoko predvsem zaradi nizkih vojaških izdatkov in visoke ravni varnosti.

Kot za BBC poudarja Jerneja Zver, iz Ljubljane, ima pri tem pomembno vlogo življenjski slog Slovencev: močna povezanost z naravo, aktiven prosti čas in poudarek na ravnotežju med delom in zasebnim življenjem. Vikendi so pogosto namenjeni pohodništvu, kolesarjenju ali druženju, kar krepi občutek pripadnosti.

Slovenija je v tem kontekstu predstavljena kot država, kjer se varnost ne kaže le v statistikah, temveč tudi v vsakdanjem občutku brezskrbnosti – od Ljubljane do gorskih dolin in rek.

Irska

Na petem mestu je Irska, kjer varnost temelji na nizki stopnji nasilja in omejeni vpletenosti v mednarodne konflikte.

Irska zgodovina, zaznamovana z nemiri, je po besedah sogovornikov oblikovala močan občutek gostoljubnosti in zavedanja o pomenu miru. Tradicija nevtralnosti pa državi daje dodatno stabilnost.

Prebivalci poudarjajo tudi pomen narave. Sprehodi, obalni otoki in zgodovinske lokacije ustvarjajo občutek miru, ki ga obiskovalci hitro občutijo.

V času, ko svet beleži rekordno število konfliktov, te države kažejo, da mir ni naključje, temveč rezultat dolgotrajnih družbenih odločitev, vrednot in vsakodnevnih praks.