Slovenska igralka o stroških: Najemnina je 4000 dolarjev, sendvič pa 15

New York velja za eno najdražjih mest na svetu, a resnični stroški življenja se ne pokažejo le v statistiki, temveč v vsakdanjih odločitvah, kje živiš, koliko se seliš, koliko zaslužiš in kaj si lahko privoščiš. O tem v podkastu Delo in Dom govori igralka, režiserka, dramatičarka in ustanoviteljica gledališča Transforma Teater Tjaša Ferme, ki v New Yorku živi že 18 let.

Kot pravi sama, Slovenija zanjo danes predstavlja prostor umiritve, New York pa stalno zunanjo stimulacijo. »Tukaj je interno življenje, tam je pa eksterno življenje,« pove in doda, da mesto od posameznika zahteva jasno postavljanje meja, tudi pri bivanju.

Selitve kot newyorška stalnica

Eden najbolj zgovornih podatkov o stroških bivanja v New Yorku je število selitev. »Nazadnje, ko sem preštevala svoje selitve, jih je bilo 40,« pove. Pogoste selitve niso posledica osebne nestanovitnosti, temveč sistema.

»V New Yorku je tako, da moraš, če bi res šel v neka uradna stanovanja, dokazati, da zaslužiš 40-krat, včasih celo 80-krat več, kot je tvoja mesečna najemnina,« pojasnjuje. Posledica je, da večina ljudi velik del svojih prihodkov nameni izključno za stanovanje. »Večina ljudi, ki jih poznam, zapravi večino svojega denarja za najemnine.«

Cene najemnin so v zadnjih letih še dodatno zrasle. »Ravno zdaj sem slišala, da so enosobna stanovanja okoli 4000 dolarjev na mesec, kar je noro,« pravi. Pri tem se sprašuje, kdo si takšna stanovanja sploh lahko privošči. »Razen milijonarjev, kdo sploh lahko živi v teh stanovanjih?«

Pridobitev stanovanja zahteva obsežno papirologijo, ki po njenih besedah spominja na prijavo na delovno mesto. »Moraš pisati prijavnice za različna stanovanja, skoraj tako, kot da bi se prijavljal za novo službo.« Preverjajo se prihodki, reference in pretekla bivanja, kar dodatno zapira vrata tistim z nestalnimi dohodki.

Pri izbiri stanovanja se je Fermetova zavestno odločila za lokacijo. »V New Yorku vedno rečemo, ali se odločiš za lokacijo ali pa za velikost, svetlobo in udobje. Jaz vedno izberem lokacijo,« pove. Dolgotrajni vožnji z javnim prevozom se želi izogniti, zato raje živi centralno in se po mestu večinoma giblje s kolesom.

Tjaša Ferme že polovico življenja živi v New Yorku, kjer je izkusila različne načine bivanja in najemniški vsakdan velemesta. FOTO: Marko Feist

Trenutno živi v garsonjeri na Manhattnu, v Midtown Eastu, kjer je že pet let. Stanovanje meri 55 kvadratnih metrov, kar je v newyorških razmerah izjema. »Jaz sem imela veliko srečo,« pravi in dodaja, da je do stanovanja prišla tudi s pomočjo osebnih poznanstev, čeprav je morala kljub temu izpolniti vso zahtevano dokumentacijo.

Stroški vsakdana

Visoki stroški bivanja pa se ne končajo pri najemnini. Stanovanja se praviloma oddajajo prazna, kar pomeni dodatne stroške za opremo, pravi Fermetova in pojasni, da Američani ob vsaki selitvi pohištvo selijo s seboj ali ga nadomeščajo z začasnimi rešitvami. Del opreme pogosto najde tudi na ulici ali v skupnih pralnicah, ki so standard v večstanovanjskih stavbah.

K finančni in logistični zahtevnosti bivanja sodijo tudi manj očitni stroški, od plačljivih pralnic do ogrevanja, ki ga stanovalci ne morejo samostojno uravnavati. »Jaz imam ponavadi odprto okno sredi zime, ker je prevroče,« opisuje paradoks energetskega sistema v starejših stavbah.