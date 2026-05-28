Slovenka, ki je uspela v Ameriki: cena sanj je bila visoka

Ko je Katja Križan pri 22 letih sama odšla v New York, ni vedela, da jo čaka življenje, ki jo bo hkrati zlomilo in izklesalo. Prišla je brez zaledja, brez družine in brez varnosti, a z močno željo po uspehu. »Takrat je uspeh zame pomenil predvsem preživetje. Najti način, kako si ustvariti življenje na drugem koncu sveta,« danes pove v intervjuju za Onaplus. Nekdanja plesalka je pozneje nastopala na prestižnih odrih in postala del priljubljene plesne skupine Almost Angels. A za bliščem Broadwaya se je skrivala precej bolj surova realnost.

Katja brez olepševanja govori o neizprosni konkurenci, osamljenosti in pritiskih šovbiznisa. »Včasih imaš občutek, da te ta industrija najprej popolnoma zlomi, zato, da bi te lahko po svoje zgradila,« pravi. Spominja se življenja v skromnem stanovanju, kjer ji je ob vsakem dežju puščalo okno, in obdobij, ko je ob avdicijah delala kot varuška in sprehajalka psov, da je sploh lahko ostala v mestu. Kljub težkim začetkom pa New Yorka nikoli ni doživljala kot trpljenje. »Je bilo težko? Absolutno. Ampak meni je ples pomenil vse – delo, identiteto in družbo.«

Spet domov v Slovenijo, kjer pa se ni našla

Po dveh desetletjih v Ameriki danes pravi, da je njen uspeh rezultat kombinacije trdega dela in ameriške miselnosti, ki jo je sčasoma posvojila. Iz sveta plesa je prešla v fitnes industrijo, kjer si je ustvarila novo kariero in postala osebna trenerka. A tudi tam jo je življenje postavilo pred nov preizkus. Med pandemijo je v New Yorku delala tudi po 80 ur tedensko in prvič resno občutila izgorelost. »Kaj mi pomenita denar in kariera, če nimam časa uživati v življenju?« se je začela spraševati, ko je njena majhna garsonjera postala hkrati pisarna, telovadnica in dom.

Prav vrnitev v Slovenijo ji je prinesla novo poglavje. Tu je spoznala partnerja Tomaža, s katerim danes ustvarjata življenje na Floridi. Čeprav priznava, da se v Sloveniji nikoli ni povsem znova našla, ji je ta čas omogočil ponovno povezanost z družino in bližnjimi. Danes živi med dvema svetovoma – med energijo New Yorka in počasnejšim ritmom Floride. »New York ti da širino, Florida pa občutek, da si vsak dan malo na dopustu,« pravi.

V iskrenem intervjuju Katja razkriva tudi svoj pogled na ameriške sanje, življenje priseljencev, politično razdeljeno Ameriko in razliko med slovensko ter ameriško mentaliteto. Celoten intervju razkriva še veliko več – od zakulisja šovbiznisa do tega, zakaj danes ameriški potni list nosi tudi z določeno mero ponosa.