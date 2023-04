Slovenska arhitektura odpira vrata

Štirinajsti festival Odprte hiše Slovenije (OHS), ki bo letos potekal med 14. in 16. aprilom, ponuja pester izbor novih, prenovljenih in drugih zanimivih stavb, ki bodo na ogled pod strokovnim vodstvom. Program tridnevnega arhitekturnega festivala je med prispelimi projekti izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali strokovnjaki s področja arhitekture in prostora: Vlatka Ljubanović, Gašper Skalar, Meta Kutin, Aleksander Vujovič, Martina Malešič in Andrej Strehovec.

