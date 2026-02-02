  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Slovenska bakla na pot do Cortine d'Ampezzo

    Nosilci plamenice so športnice in športniki, ki so pisali slovensko olimpijsko zgodovino.
    Ambasadorka slovenske bakle je nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan, bronasta olimpijka na igrah v Sočiju leta 2014. FOTO: Filip Barbalić/OKS
    Ambasadorka slovenske bakle je nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan, bronasta olimpijka na igrah v Sočiju leta 2014. FOTO: Filip Barbalić/OKS
    Š. K.
    2. 2. 2026 | 05:00
    4:07
    Slovenska bakla bo svojo pot proti olimpijskemu prizorišču začela danes popoldne v Laškem. V prihodnjih dneh se bo ustavila še v Mariboru, Kamniku, Mojstrani, Novi Gorici, v sredo pa tudi na URI Soča. Plamenico so po slovenskih občinah nosili že pred drugimi olimpijskimi igrami, cilj pa je širjenje vrednot olimpizma in spodbujanje slovenskih olimpijcev.

    Slovenska bakla je nastala »v pepelu in ognju jeklarne na Ravnah na Koroškem pri olimpijskem sponzorju SIJ – Slovenska industrija jekla«, pišejo na Olimpijskem komiteju Slovenije. Izdelana je iz recikliranega nerjavnega jekla in bukovega lesa. Nič ni izbrano naključno, pojasnjujejo: »Reciklirano nerjavno jeklo je simbol trdnosti in trajnosti, bukov les pa simbol modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov, simbolov povezovanja. Plamen v kroni širi svetlobo, simbol upanja.«

    Slovenska bakla je nastala v jeklarni na Ravnah na Koroškem. FOTO: Aleš Fevžer/OKS
    Slovenska bakla je nastala v jeklarni na Ravnah na Koroškem. FOTO: Aleš Fevžer/OKS

    Ambasadorka slovenske bakle, ki danes začenja svojo pot v Laškem, je nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan, bronasta olimpijka na igrah v Sočiju leta 2014. Nosili jo bodo v petih slovenskih krajih, dogodke pripravljajo od 17. do 19. ure. V Laškem jo bosta med drugimi dvignili v zrak dobitnici olimpijskih medalj vseh barv Urška Žolnir Jugovar in Tina Trstenjak. Jutri bo v Mariboru, kjer jo bo med drugimi nosila Katja Koren, v sredo bo v Kamniku, kjer jo bo nosil tudi Bojan Križaj. Smučar, za katerega smo več let stiskali pesti, je trikrat nastopil na olimpijskih igrah, leta 1976 v Innsbrucku je bil tudi zastavonoša jugoslovanske olimpijske reprezentance, leta 1984 v Sarajevu pa je podal prisego v imenu športnikov. Bil je 8. februar in zaprisego je povedal v slovenskem jeziku.

    Proti Italiji

    Bakla se bo v sredo ustavila tudi na URI Soča, kjer jo bo skupaj z otroki, ki so na rehabilitaciji, na pot pospremil slovenski paraolimpijec Gal Jakič. V Mojstrani jo bo med številnimi športniki nosila Alenka Dovžan, dobitnica bronaste olimpijske medalje v Lillehammerju, v Cortini d'Ampezzo pa je januarja 1994 zmagala na tekmi svetovnega pokala. Zadnja postaja slovenske bakle v domovini bo Nova Gorica, kjer jo bo med drugimi nosila Andreja Slokar. Na kulturni praznik bo sklenila pot na slavnostnem odprtju Slovenske hiše v Cortini d'Ampezzo.

    Tako so slovensko baklo nosili pred olimpijskimi igrami v Parizu. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Tako so slovensko baklo nosili pred olimpijskimi igrami v Parizu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Kot so sporočili z OKS, s potovanjem slovenske bakle krepijo navijaško vzdušje ter spodbujajo slovenske olimpijce. Z njo širijo vrednote olimpizma: spoštovanje, odličnost in prijateljstvo. OKS pripravlja več dogodkov tudi med olimpijskimi igrami, ki bodo od 6. do 22. februarja, denimo olimpijske festivale Milano Cortina 2026 v Kranjski Gori, na Kopah in Pokljuki. Tam bo več športnih izzivov, pa tudi ogledi tekem na velikem zaslonu ter športni in družabni program.

    Medtem ko slovenska bakla svojo pot šele začenja, so jo Italijani v Atenah prevzeli v začetku decembra. Do petka bo olimpijski ogenj nosilo 10.000 ljudi, prepotoval pa bo 12.000 kilometrov. FOTO: Claudia Greco/Reuters
    Medtem ko slovenska bakla svojo pot šele začenja, so jo Italijani v Atenah prevzeli v začetku decembra. Do petka bo olimpijski ogenj nosilo 10.000 ljudi, prepotoval pa bo 12.000 kilometrov. FOTO: Claudia Greco/Reuters

    Medtem ko slovenska bakla svojo pot šele začenja, so jo Italijani v Atenah prevzeli v začetku decembra, potem ko so jo prižgali 26. novembra v antični Olimpiji, rojstnem kraju antičnih iger. Do petka bo olimpijski ogenj prepotoval 12.000 kilometrov in vse italijanske pokrajine, 6. februarja pa sklenil pot na legendarnem nogometnem stadionu San Siro v Milanu, kjer bodo odprli XXV. zimske olimpijske igre. Baklo bo nosilo skupno 10.000 ljudi.

    olimpijske igre, olimpijska bakla, Slovenska bakla, šport

