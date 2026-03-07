Slovenska kulinarična mojstrica odprla restavracijo v Poreču

Slovenska kulinarična mojstrica Ana Roš Stojan je v četrtek v Poreču odprla novo restavracijo – svojo prvo na Hrvaškem. Kot je ob odprtju poročal Jutarnji list, lahko gostje v Jaz by Ana Roš uživajo v odličnem zajtrku, kosilu ali večerji s koktejli.

Restavracija kulinarične zvezde je v zgodovinski stavbi iz leta 1913, nekdanjem prizidku prvega poreškega hotela Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection, in je bila zdaj popolnoma prenovljena.

Kot je Roš Stojanova povedala na odprtju, je iskala prostor, »ki bi se dobro skladal s filozofijo sodobne kuhinje, ki jo upodablja Jaz by Ana Roš v Poreču. V njej sta združeni preprostost in ustvarjalnost, gostje lahko uživajo v dobri hrani, pripravljeni iz lokalnih sestavin, v sproščenem vzdušju.«

Ana Roš Stojan je vse omenjeno očitno našla v Istri – podoben projekt je sicer zasnovala že v Ljubljani – kjer je že kot otrok s starši preživljala poletja.

Uradno odprtje je bilo 5. marca. FOTO: Bralka

Gostom so v novi restavraciji na voljo samopostrežne in po naročilu pripravljene jedi. Roš Stojanova je na odprtju poudarila, da je izjemno zadovoljna s sodelovanjem s številnimi manjšimi lokalnimi pridelovalci, saj da jih neizmerno spoštuje. Tudi v Hiši Franko v Kobaridu dajejo poudarek na lokalnih sestavinah.

V Poreču, na primer, gost na jedilniku ne bo našel jedi z lososom, saj ta riba nima nobene povezave z istrskim podnebjem, bodo pa na voljo med drugim vrhunske ostrige iz Limskega kanala.

Jutarnji list je poročal, da bodo v Jaz by Ana Roš na meniju tudi slovenski sir in pekovski izdelki iz Pekarne Ana v Ljubljani, katere lastnica je prav tako Ana Roš Stojan.

Kulinarična mojstrica je povedala, da bodo »lahko Hrvati, ki radi pijejo kavo, sedaj to lahko počeli na terasi s pogledom na morje in zraven pojedli še nekaj okusnega in zabavnega«.