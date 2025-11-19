Slovenska Miss Universe na izboru srečala svojo dvojnico?

Na letošnjem tekmovanju Miss Universe sta slovenska in čilska predstavnica pritegnili posebno pozornost – in to ne le zaradi svoje lepote, temveč tudi zaradi izjemne podobnosti. Hana Klaut, aktualna Miss Slovenije iz Šempetra pri Novi Gorici, in Inna Moll iz Vitacure, Miss Universo Chile 2025, sta si po fotografijah in videoposnetkih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, skoraj enaki.

V enem izmed videoposnetkov, ki ga je objavila Hana Klaut, sta obe predstavnici oblečeni v modre kopalke in stojita skupaj, medtem ko je v ozadju glasba »sem kot ti«. Posnetek je sprožil pravo navdušenje občinstva, saj si dekleti resnično nista le podobni po obrazu, temveč tudi po izrazu in drži, kar je marsikomu dalo občutek, da gledajo enojajčni dvojčici.

Hana Klaut je stara 29 let, po poklicu zobozdravnica in je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred tem je že izstopala na lepotnih tekmovanjih, leta 2022 je bila prva spremljevalka na izboru Miss Slovenije, letos pa je bila kronana za Miss Universe Slovenije. Poleg nastopov na odrih Hana aktivno skrbi za svojo kondicijo in športno pripravljenost.

Inna Moll, stara 28 let, prihaja iz Vitacure v Čilu. Je modelka in influencerka, ki je svojo kariero začela že pri osmih letih. Njena mama je bila prav tako lepotna tekmovalka. Inna je postala Miss Universo Chile avgusta 2025. Svetovno tekmovanje za Miss Universe letos poteka na Tajskem.

Svetovna finalna večerna prireditev Miss Universe 2025 bo 20. novembra 2025.