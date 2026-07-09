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    Zanimivosti

    Slovenska vina v ZDA prejela dve platinasti medalji

    Slovenska vina in medena vina so prejela tudi šest zlatih, 16 srebrnih in šest bronastih medalj.
    Platinasto medaljo sta prejeli penina Mare Santo Rose, za katero stoji družba Mare Santo Wines, in modra frankinja 1909 Prestige Kmetijske zadruge Metlika. FOTO: Lovro Rozina
    Galerija
    Platinasto medaljo sta prejeli penina Mare Santo Rose, za katero stoji družba Mare Santo Wines, in modra frankinja 1909 Prestige Kmetijske zadruge Metlika. FOTO: Lovro Rozina
    STA
    9. 7. 2026 | 15:29
    9. 7. 2026 | 16:05
    3:28
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    Slovenski vinarji in čebelarji so na mednarodnem ocenjevanju vin v ZDA Great American International Wine Competition za svoja vina in medena vina prejeli šest zlatih, 16 srebrnih in šest bronastih medalj. Osvojili so tudi dve platinasti medalji, in sicer za penino Mare Santo Rose in modro frankinjo 1909 Prestige.

    Na izboru, ki je potekal v začetku maja, je sodelovalo 126 vinarjev in čebelarjev z vsega sveta s skupno več kot 650 vini v sedmih kategorijah. Vina je ocenjevala mednarodna komisija priznanih someljejev, enologov, vinskih kritikov in strokovnjakov iz vinske industrije. »Gre za najpomembnejše vinsko ocenjevanje v New Yorku in na vzhodni obali,« je na današnji podelitvi priznanj v Ljubljani povedal selektor izbora vin za ameriška ocenjevanja Marin Berovič.

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    Slovenski vinarji se ne bojijo skrajnosti

    Ker je konkurenca na ameriškem trgu vse večja, to dosežkom slovenskih vinarjev in čebelarjev po njegovih besedah daje dodatno vrednost. Kot je dodala ocenjevalka vin na tem mednarodnem ocenjevanju Andrejka Gažovič, je za vinarje iz manjših držav, kot je Slovenija, uvrstitev vin na mednarodni trg še težja naloga. »Zato morajo vina, ki si želijo biti prepoznavna, res izstopati bodisi po kakovosti bodisi po sorti,« je poudarila. Izbor pripravlja ameriška fundacija Raise a Glass Foundation. Gre za neprofitno organizacijo, ustanovljeno v podporo dobrodelnim organizacijam po svetu. Poleg finančne podpore fundacija dobrodelnim organizacijam namenja vina, ki jih te uporabljajo na dobrodelnih dražbah in javnih dogodkih ter pri kampanjah zbiranja sredstev.

    Modra frankinja verjetno izvira iz Slovenije. FOTO: Oste Bakal
    Modra frankinja verjetno izvira iz Slovenije. FOTO: Oste Bakal

    Slovenske barve je zastopalo 18 vinarjev in čebelarjev s 34 vini in medenimi vini. Nagrajenih je bilo skupno 31 vin. Platinasto medaljo sta prejeli penina Mare Santo Rose, za katero stoji družba Mare Santo Wines, in modra frankinja 1909 Prestige Kmetijske zadruge Metlika.

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    Izjemni uspeh naših vinarjev na največjem vinskem ocenjevanju

    Zlato medaljo so prejeli Oljevina – Traminer kleti Molipachi, chardonnay Vin Breznik, rdeči cuvee Vinarije Burnum, chardonnay Jurius Kmetijske zadruge Metlika ter traminec Selection in sauvignon suhi jagodni izbor Vin Bevec. Direktor in solastnik družbe Mare Santo Wines Ivo Boscarol je medalji – prejeli so tudi srebrno za penino Mare Santo White – izpostavil kot pomembno potrditev vrhunske kakovosti njihovih penin. Te prihajajo iz Goriških brd, nato pa jih starajo v slovenskem morju.

    »Takoj ko sem spoznal penine Mare Santo, sem vedel, da gre za vrhunski slovenski izdelek, po katerem je lahko država znana po svetu. V družbo sem najprej vstopil kot manjšinski lastnik, nato sem prevzel večinski delež. Zdaj penine prodajamo po vsem svetu, v morju imamo že 120.000 steklenic. Prepričan sem, da bomo napisali takšno svetovno zgodbo, kakršno so nekateri francoski vinarji,« je povedal za STA.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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