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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Galerija
    FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Promo Delo
    18. 9. 2026 | 08:52
    8:10
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    Slovenske železnice projekt izvajajo skupaj z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji in povezujejo odgovoren odnos do okolja, trajnostno mobilnost in pomen skupnega delovanja. Prihodnost ustvarjamo z odločitvami, ki jih sprejemamo danes. Vsaka pot, na katero se podamo, je ena izmed njih.

    Ko izberemo vlak, ne izberemo zgolj prevoza od ene destinacije do druge. Izberemo način potovanja, ki povezuje ljudi, kraje in skupnosti ter hkrati zmanjšuje obremenitve okolja. Trajnost pa ni le vprašanje mobilnosti. Gre tudi za odgovornost do prostora, v katerem živimo, in za dediščino, ki jo puščamo prihodnjim generacijam.

    Zato so Slovenske železnice projekt Sejemo sončno prihodnost zasnovale kot zgodbo, ki presega železnico. Ob progah in postajah po Sloveniji so skupaj z lokalnimi skupnostmi, otroki, čebelarji, športniki in drugimi partnerji posejale sončnice. Iz majhnih semen so poleti zrasli tisoči rumenih cvetov – in z njimi preprosto sporočilo: boljša prihodnost ne pride sama od sebe. Ustvarjamo jo z vsakodnevnimi izbirami – in to skupaj.

    Vsaka pot je tudi odločitev

    Vsako leto Evropski teden mobilnosti opozarja na vprašanje, ki postaja vse pomembnejše: kako se bomo premikali jutri? Promet močno vpliva na okolje, zrak, prostor in kakovost našega vsakdana, zato je izbira prevoza pomemben korak k bolj trajnostni družbi.

    Pri tem ima železnica posebno vlogo. Zaradi energijske učinkovitosti, nizkih emisij in možnosti povezovanja z drugimi oblikami mobilnosti je eden ključnih stebrov trajnostnega prometnega sistema.

    Da železnica postaja vse pomembnejša izbira, potrjujejo tudi številke. Slovenske železnice so leta 2025 prepeljale rekordnih 20,9 milijona potnikov in več kot 17 milijonov ton tovora. Za številkami pa so ljudje, njihove vsakodnevne poti in vse več odločitev, da del poti opravijo drugače.

    Trajnost ne pomeni le manj emisij. Pomeni tudi več povezovanja

    Trajnostna prihodnost se ne gradi samo z infrastrukturo in tehnologijo. Gradi se tudi med ljudmi. Ko občina sodeluje s šolo, ko se otroci srečajo s čebelarji, ko se športniki pridružijo lokalni skupnosti in ko se različne generacije zavzemajo za isto idejo, nastaja nekaj, česar ni mogoče izmeriti samo v kilometrih ali tonah emisij.

    Prav to je posebnost projekta Sejemo sončno prihodnost, ki so ga Slovenske železnice že drugo leto zapored izpeljale v sodelovanju z občinami, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci in čebelarji. Letos so se jim pridružili tudi vrhunski slovenski športniki – med njimi Maruša Mišmaš Zrimšek, Laura Unuk, Mitja Petkovšek, Ana Drev, mladi nogometaši NK Celje, mladi rokometaši RK Sevnica, Maruša Štangar, Matevž Skok in hokejisti HK Olimpija Ljubljana.

    S svojo navzočnostjo pri setvah niso podprli le projekta, temveč so pomagali širiti njegovo sporočilo: skrb za okolje je skupna odgovornost in trajnost se začne pri dejanjih.

    Mladi nogometaši NK Celje FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Mladi nogometaši NK Celje FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Letos je zacvetelo v štirinajstih slovenskih krajih

    Leta 2026 so ob železniških progah in postajah v štirinajstih slovenskih krajih – v Domžalah, Grosupljem, Ivančni Gorici, Laškem, Sevnici, Divači, Šmartnem ob Paki, Celju, Kočevju, Ljubljani, Medvodah, Dravogradu, Velenju in Osluševcih pri Ormožu – posejali sončnice. Poleti so ti kraji zaživeli v tisočih rumenih cvetovih. Semena za vse lokacije je prispevalo podjetje SAATBAU eGen.

    Janez Kukec, podžupan v funkciji župana Občine Sevnica FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Janez Kukec, podžupan v funkciji župana Občine Sevnica FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Sončnica, ki gleda naprej

    Sončnica je več kot cvet, ki ob železniški progi pritegne pogled. Je simbol upanja, vztrajnosti in usmerjenosti v prihodnost. Obrnjena proti soncu predstavlja pozitivno naravnanost in željo po spremembi.

    Poleg tega kot medovita rastlina prispeva k biotski raznovrstnosti in zagotavlja hrano čebelam in drugim opraševalcem v delu leta, ko je drugih medovitih rastlin manj.

    Prav zato projekt Sejemo sončno prihodnost povezuje simboliko z dejanji. O bolj zeleni prihodnosti ne samo govori – nekaj zanjo tudi dejansko naredi.

    Od semena do gibanja

    Najlepše zgodbe pogosto začnejo rasti neopazno. Z eno idejo, enim dejanjem in nekaj ljudmi, ki verjamejo vanje. Nato se jim pridružijo drugi.

    Pri setvah sončnic sodelujejo otroci iz vrtcev, učenci in dijaki, predstavniki občin, čebelarskih društev, športniki in prebivalci lokalnih skupnosti. Vsaka lokacija je drugačna, sporočilo pa ostaja enako: trajnost ni naloga posameznika, ampak nekaj, kar lahko ustvarjamo skupaj.

    Prav v tem je moč projekta Sejemo sončno prihodnost. Iz preproste ideje je nastala zgodba, ki povezuje generacije in kraje ter iz leta v leto dobiva nove podobe.

    Več kot prevoz. Več kot projekt

    Železnica in projekt Sejemo sončno prihodnost sta na prvi pogled različni zgodbi. Vlak se premika po tirih, sončnica raste iz zemlje, a oba pripovedujeta isto zgodbo – zgodbo o povezovanju in prihodnosti. Železnica povezuje mesta, regije in ljudi ter omogoča okolju prijaznejši način potovanja, sončnice pa povezujejo skupnosti, generacije in človeka z naravo. Oboje temelji na sodelovanju, dolgoročnem razmišljanju in odgovornosti do prihodnjih generacij.

    Zato Sejemo sončno prihodnost ni zgolj projekt Slovenskih železnic. Je del širše zgodbe o tem, kako želimo živeti, potovati in sobivati v prihodnosti.

    Vir: Slovenske železnice
    Vir: Slovenske železnice

    Slovenske železnice danes niso le železniški prevoznik, temveč pomemben spodbujevalec trajnostnega razvoja. Z vlaganji v trajnostno mobilnost, zmanjševanjem emisij, spodbujanjem potovanj z vlakom ter projekti, kot je Sejemo sončno prihodnost, ustvarjajo možnosti za bolj zeleno, povezano in vključujočo Slovenijo.

    Več o trajnostnem poslovanju Slovenskih železnic

    Setvi sončnic so se pridružili tudi čebelarji Čebelarskega društva Dravograd FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice
    Setvi sončnic so se pridružili tudi čebelarji Čebelarskega društva Dravograd FOTO: Miško Kranjec, Slovenske železnice

    Vsaka pot šteje

    Ko izberemo vlak, izberemo več kot prevoz. Izberemo možnost, da čas na poti izkoristimo zase – za delo, branje, počitek ali pogovor. Izberemo učinkovito in okolju prijaznejšo obliko mobilnosti. In izberemo način, ki povezuje ljudi in kraje.

    Zato trajnostna prihodnost ni nekaj oddaljenega. Začne se pri odločitvah, ki jih sprejemamo danes. Tudi pri tako preprosti, kot je vprašanje, s čim se bomo odpeljali na naslednjo pot.

    Vsaka vožnja z vlakom je glas za bolj trajnostno Slovenijo – tako kot je vsaka posejana sončnica prispevek k bolj zeleni prihodnosti. Evropski teden mobilnosti nas zato opominja, da trajnost ne nastaja z eno veliko odločitvijo, ampak s tisočimi vsakodnevnimi izbirami. Izbira vlaka je ena izmed njih.

    Prihodnosti ne čakamo. Ustvarjamo jo danes.

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice.

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    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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