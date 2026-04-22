Slovenski biolog o prepovedi robotskih kosilnic: Katastrofa za ježe!

Potem ko so v Nemčiji župani več mest pozvali k prepovedi uporabe robotskih kosilnic ponoči, ker naj bi predstavljale resno grožnjo ježem in drugim nočnim živalim, nas je zanimalo, kaj o tem menijo slovenski strokovnjaki. »Načrtovana poteza je pametna in nujna. Kosilnice vseh vrst so katastrofa za biodiverziteto,« pravi doktor bioloških znanosti Boris Kryštufek, vodja kustodiata za vretenčarje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ki je poklicno življenje posvetil malim sesalcem.

Sodobna tehnologija z naprednimi senzorji naj bi sicer prepoznala ovire in se jim izognila, a v praksi to ne velja vedno – še posebej ne v primeru majhnih živali. Težava je izrazitejša ponoči, saj delovanje kosilnice takrat sovpada z življenjskim ritmom ježev, ki iščejo hrano.

Toda ali se ježi res ne umaknejo pred počasi premikajočo kosilnico? Odgovor je ne. Ob nevarnosti se jež ne umakne, temveč se zvije v klobčič. Robotska kosilnica ga zato pogosto ne zazna kot oviro. Različne raziskave sicer ne kažejo, da bi robotske kosilnice same po sebi povzročale upad populacije ježev, vendar pa potrjujejo, da predstavljajo realno tveganje, zlasti v nočnem času.

Boris Kryštufek poudarja, da so nekoč travnike kosili dva do trikrat letno in rastlinam omogočili razvoj cvetov, semen in plodov. »Danes kosimo pogosteje, nizko pri tleh, s stroji, ki večino biodiverzitete dobesedno zmeljejo v rednih zaporedjih – na koncu ne ostane nič, uničeno je vse od žuželk do žab, kuščaric, slepcev in ježev. Isto se dogaja z robotskimi kosilnicami na manjših površinah. Posledice so morda najbolj vidne kot ranjeni ježi, ki jih nosijo v reševalne centre.«

Različni modeli in tehnologije

Že kar nekaj raziskav je pokazalo, da so nekateri modeli robotskih kosilnic potencialno škodljivi za ježe. Raziskava Oxford in partnerji, 2023/2024 je pokazala, da tveganje za ježe obstaja in je merljivo, da se razlikuje med modeli (tehnologija je pomembna) ter da je mogoče uvesti standardiziran test in certifikacijo, ki bi tveganje zmanjšala.

Evropski jež je v več zahodnoevropskih državah dokumentirano v upadanju. Vzroki so različni: izguba in fragmentacija habitata, parjenje v sorodstvu, intenzivnejše kmetijske prakse, zmanjšanje biotske raznovrstnosti, pomanjkanje primernih gnezdišč na stanovanjskih vrtovih ter nesreče, ki jih povzročajo vrtna orodja. Zaradi teh dejavnikov se povprečna starost ježev zmanjša na približno dve leti.

Ježi so danes vse bolj povezani s človekovim bivanjskim okoljem, vendar ima deljenje habitatov z ljudmi svojo ceno. Stanovanjski vrtovi predstavljajo številne antropogene vire nevarnosti za njihovo preživetje, med njimi tudi nekatere modele robotskih kosilnic. Ker te postajajo vse bolj razširjene, obstaja velika verjetnost, da bo jež v svoji življenjski dobi naletel na več takšnih naprav. Tveganje se dodatno poveča, ker nekateri lastniki vrtov kosilnice uporabljajo po sončnem zahodu, kar ustreza človeku, a sovpada z obdobjem aktivnosti nočnih ježev.

Kryštufek še dodaja, da je smrtnost zaradi kosilnic v skupni mortaliteti majhna 5-15 odstotkov, a problem je širši. »Kmetje so dolžni upravljati zemljišča v skladu z določenimi okoljsko-kmetijskimi smernicami, majhni zasebni lastniki pa s svojo parcelo lahko počnejo, kar hočejo, skoraj brez omejitev. Pobude za uporabo takšnih površin pri ohranjanju biodiverzitete imajo že zgodovino, a v resnici nikoli ne govorimo, kako lahko upravljamo sonaravno. «