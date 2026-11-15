Slovenski dirigent Tilen Draksler peti na mednarodnem tekmovanju na Bledu

Po tem, ko je letos med 225 prijavljenimi kandidatkami naziv La Maestre prejela Slovenka Mojca Lavrenčič, o novem slovenskem uspehu na področju dirigiranja poročajo tudi s pravkar končanega mednarodnega tekmovanja na Bledu.

Slovenski dirigent Tilen Draksler je na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Pehlivanian International Conducting Competition (PICC 2026), ki je od 7. do 14. novembra potekalo na Bledu, osvojil peto mesto, so sporočili organizatorji na uradni spletni strani tekmovanja. Draksler je za peto mesto prejel denarno nagrado v višini 2000 evrov. Tekmovanje se je v soboto končalo s finalnim koncertom in razglasitvijo rezultatov.

Prvo mesto je osvojil Sheng-Hao Cheng iz Tajvana, drugo Connor Lyster iz Združenega kraljestva in Irske, tretje pa Hyunsik Shin iz Južne Koreje. Na četrto mesto se je uvrstil Fang Ju Kuo iz Tajvana, šesto pa je pripadlo Muratu Cemu Orhanu iz Turčije.

Tekmovanje je potekalo v več krogih, v katerih so morali kandidati pokazati znanje dirigiranja različnih glasbenih zvrsti, od Mozartovih in Stravinskega del do opernega ter koncertantnega repertoarja. Po predizboru se je v nadaljnje tekmovanje uvrstilo 18 dirigentov, v polfinalu jih je nastopilo šest, v sobotnem finalu pa trije. Draksler se je uvrstil do polfinala.

Od študija klavirja do mednarodne dirigentske kariere

Tilen Draksler je študiral klavir na Akademiji za glasbo v Ljubljani, podiplomski študij pa nadaljeval na Akademiji Franza Liszta v Budimpešti. Magistrski študij orkestrskega dirigiranja je zaključil na Akademiji Katarine Gurske v Madridu, kjer se je izobraževal pod mentorstvom dirigenta Georgea Pehlivaniana.

Leta 2023 je deloval kot asistent dirigenta Armenske nacionalne filharmonije, v svoji karieri pa je med drugim sodeloval z Orkestrom Slovenske filharmonije, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in več tujimi orkestri. Izkušnje ima tudi z opernim repertoarjem, med drugim z deli La traviata, Carmen, Seviljski brivec in Figarova svatba.

Draksler je ustanovitelj Orkestra Amadeo ter umetniški vodja festivala Amadeo. Za svoje kulturno delovanje je prejel tudi priznanje Mestne občine Celje, je razvidno iz spletne strani tekmovanja.