Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

Njihov model trajnostnega turizma znotraj Pohorje Village Wellbeing Resorta presega okoljske zaveze in v ospredje postavlja skupnost, naravo in ljudi.

Skupina Generali z globalno pobudo SME EnterPRIZE že več let izpostavlja in nagrajuje mala in srednje velika podjetja, ki trajnostnost razumejo kot razvojno priložnost. Med letošnjimi nagrajenci slovenskega dela natečaja so bila štiri podjetja, a naziv junak trajnosti 2025 je pripadel podjetju 5 Start d. o. o. iz Maribora, ki upravlja Pohorje Village Wellbeing Resort.

Trajnost kot način delovanja, ne kot slogan

Trajnost v podjetju 5 Start ni zapisana le v strategiji, temveč je del vsakodnevnih odločitev – od upravljanja prostora do vsebin za goste in sodelovanja z lokalnim okoljem. Resort na 1050 metrih nadmorske višine, tik ob gozdovih Mariborskega Pohorja, je zasnovan kot prostor regeneracije, dobrega počutja in odgovornega sobivanja z naravo.

Strokovno žirijo natečaja je podjetje prepričalo s projektom Wild Green Magic HUB, ki v naravnem okolju ponuja trajnostne poslovne dogodke, timbildinge in izobraževanja. Posebnost so tako imenovane »učilnice brez sten«, sestanki v gibanju, gozdno kopanje in simbolične zasaditve dreves, ki povezujejo poslovne cilje z odgovornim odnosom do okolja.

Pomemben del trajnostnega delovanja je tudi izobraževalni program Zeleni junaki 365, ki mlade ozavešča o pomenu narave, odgovornosti in trajnostnega načina življenja ter se vse bolj uveljavlja kot primer dobre prakse na področju trajnostne vzgoje.

Prav preplet okoljskih vsebin, dela z mladimi in jasne družbene odgovornosti je podjetju 5 Start v okviru slovenskega dela natečaja SME EnterPRIZE 2025 prinesel prvo nagrado v kategoriji pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost.

Spomladi 2026 v Bruselj

Kot slovenski junak trajnosti bo podjetje 5 Start 25. marca 2026 Slovenijo zastopalo na zaključnem evropskem srečanju SME EnterPRIZE v Bruslju, kjer se bodo širši gospodarski skupnosti predstavili junaki trajnosti iz vse Evrope.

»Vsako leto znova se lahko prepričamo, kako neprecenljiva je izkušnja, ki jo podjetjem prinese predstavitev na mednarodnem odru SME EnterPRIZE v Bruslju. Dogodek omogoča vpogled v vrhunske trajnostne prakse podjetij iz tujine ter odpira vrata na globalne trge. Ponosni smo, da bo letos Slovenijo zastopalo podjetje 5 Start, ki s svojo zgodbo dokazuje, da trajnost ni le beseda, temveč način življenja in poslovanja. Čestitke junaku trajnosti in tudi vsem sodelujočim, ki skupaj z nami gradijo bolj odgovorno prihodnost,« je ob predaji nagrade povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali.

V podjetju 5 Start poudarjajo, da trajnost ni projekt, temveč proces. Vsem tistim, ki se na to pot šele podajajo, svetujejo, naj začnejo tam, kjer trenutno so – z majhnimi, a iskrenimi koraki. »Trajnost mora postati del kulture podjetja, ne le del promocije in marketinga,« pravijo.

Natalija Ilešić, vodja strateškega razvoja in trajnostnih pobud v podjetju 5 Start: »Naše podjetje deluje na dobrih 1000 metrih nadmorske višine in smo pri delu praktično obdani z gozdovi. V takšnem okolju drugače kot trajnostno ne moreš delovati. K temu smo želeli dodati še pridih regenerativne rasti. In lahko rečem, da smo bili uspešni. Danes smo v poslovnem svetu prepoznani kot partner, s pomočjo katerega si lahko tudi druga podjetja dvignejo svoj zeleni ugled. Postati junak trajnosti 2025 je posebna čast in potrditev, da naši trajnostni programi timbildinga, edinstveni poslovni dogodki in programi, namenjeni otrokom, pomagajo soustvarjati turizem, ki krepi vrednote in dviguje zeleni ugled. Srečanje v Bruslju bomo izkoristili za predstavitev naših programov širšemu evropskemu prostoru, za vzpostavljanje novih partnerstev in za prenos slovenskih dobrih praks v mednarodno okolje. Tudi majhni projekti namreč lahko pomembno prispevajo k prepoznavnosti Slovenije kot države, ki trajnosti ne razume kot trend, temveč kot del svoje identitete. Hvala zavarovalnici Generali, da prepoznava pomen odgovornega delovanja in stoji ob strani projektom, ki ustvarjajo resničen vpliv.«

Za gospodarsko odličnost in trajnostno poslovanje – TUKAJ IN ZDAJ

Natečaj SME EnterPRIZE je v treh letih v Sloveniji postal stičišče navdihujočih podjetniških zgodb, ki vizijo trajnosti spreminjajo v konkretna dejanja. Kot pravijo v Generaliju, so ponosni, da skupaj z v natečaju sodelujočimi podjetji gradijo skupnost, ki vsako leto raste in se krepi.

Generali si želi, da zgled nagrajenih in vseh drugih sodelujočih opogumi še več podjetij za pot trajnostne preobrazbe. Trajnostno poslovanje namreč ustvarja trdne temelje za dolgoročni uspeh in omogoča hitrejšo prilagoditev na nove gospodarske in okoljske razmere. Takšno poslovanje je tudi pomembna priložnost za rast malih in srednje velikih podjetij, ki so zaradi svoje številčnosti pomemben steber evropskega gospodarstva in zato eden ključnih dejavnikov trajnostnega prehoda.

Slovenska SME EnterPRIZE zgodba ima velik odziv Slovenija se je pobudi SME EnterPRIZE pridružila leta 2023. S svojimi trajnostnimi praksami je tokrat sodelovalo že 74 podjetij. Zmagovalca slovenskega dela natečaja 2025 v posamezni kategoriji sta prejela denarno nagrado v višini 10.000 evrov, drugouvrščena pa poslovna zavarovanja Generali v vrednosti 2.500 evrov. V kategoriji pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost je prvo mesto osvojilo podjetje 5 Start d. o. o., ki je prepričalo s prepletom močne skupnostne in družbene note ter z jasno izraženo okoljsko odgovornostjo. Drugo mesto je zasedlo podjetje Terme Snovik – Kamnik d. o. o., ki svojo zgodbo že vrsto let gradi na skrbi za zdravje, dobro počutje in okoljsko odgovornost. V kategoriji pozitiven vpliv na okolje je bila najboljša modna oblikovalka Nika Ravnik, ki je prepričala s svojim trajnostnim pristopom k oblikovanju oblačil, drugo mesto pa je pripadlo podjetju Paradajz d. o. o., znanemu po blagovni znamki Lušt, ki z energijsko učinkovitostjo in inovativno uporabo naravnih virov zmanjšuje svoj okoljski odtis.

* Natečaj SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, ki hkrati poteka v več evropskih državah in tudi v Aziji. Zaživel je leta 2021, ob 190-letnici Skupine Generali, kot povezovalna iniciativa med gospodarstvom in akademsko sfero. Strateški partner natečaja je namreč konfederacija European Entrepreneurs CEA-PME, največje evropsko prostovoljno združenje malih in srednje velikih podjetij. Obenem italijanska univerza SDA Bocconi School of Management v sodelovanju s Skupino Generali vsako leto pripravi tudi Belo knjigo SME EnterPRIZE, ki prikazuje povezavo med trajnostjo in finančno uspešnostjo malih in srednje velikih podjetij. Dokument se iz leta v leto dopolnjuje, saj vključuje rezultate o uspešnosti trajnostnih poslovnih praks malih in srednje velikih podjetij iz držav, v katerih poteka natečaj (Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija in tretjič zapored tudi Slovenija).

