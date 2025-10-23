Slovenski krompir v težavah? Niti ne.

Slovenski pridelovalci krompirja so pred nedavnim opozorili, da sta majska in junijska suša povzročili do 80-odstotni upad pridelka ter da je trg preplavil poceni uvoženi krompir. Kmetijska ministrica in kmetijsko-gozdarska zbornica (KGZS) sta pozvali­ k nakupu domačega krompirja.

Ob upoštevanju dejstva, da imamo le okoli 40-odstotno samopreskrbo s krompirjem, je sklepati, da domačega ni lahko kupiti. Vendar celo pri velikih trgovskih verigah zatrjujejo, da ponujajo krompir slovenskega porekla, saj kupci raje posežejo po njem, pomanjkanja ne občutijo, cena pa je primerljiva z uvoženim ali celo nižja. Kaj na to pravijo pri KGZS? In do kdaj je Slovenija bila samooskrbna pri tem živilu?