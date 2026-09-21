Slovensko oblikovanje je našlo pot tudi na vrt Cate Blanchett

Dober kos pohištva se ne rodi le iz navdiha. Za njim so izbira materiala, prototipi, prilagajanje proizvodnji, stroški razvoja, transport in na koncu še iskanje kupcev. Prav o tej poti v novi epizodi podkasta Deloindom govorijo arhitektka in oblikovalka Tina Rugelj, arhitekt, oblikovalec in urbanist Jan Barič ter industrijska oblikovalka Nuša Jelenec.

Pogovor razkrije tudi, da slovenski oblikovalci svoje občinstvo pogosto najdejo daleč zunaj domačega trga. Med tujimi kupci del Tine Rugelj je denimo tudi oskarjevka Cate Blanchett, ki je za svoj vrt v Londonu izbrala njene sodobne kose iz vlaknocementa.

Kako je videti pot od prve zamisli do izdelka, zakaj je prodaja pogosto zahtevnejša od oblikovanja in ali je v Sloveniji mogoče živeti od tega poklica, preberite in poslušajte na deloindom.si.