Slovensko oblikovanje v dolini pod Poncami

Čez štiri dni se bo v dolini pod Poncami začelo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki ga bodo spremljali tudi izdelki slovenskih oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvarjalcev, ki so se naslonili predvsem na barve slovenske smučarske zveze in motiv Triglava.

Najdemo ga na plaketi, ki jo bodo prejeli vsi zmagovalci, tako ali drugače pa se bo lesketal tudi v pletenih ovratnikih, ki spominjajo na rute gorenjske narodne noše in jih bodo nosile hostese. Sogovorniki so poudarili, da jim naloga za ta veliki športni dogodek veliko pomeni.

Srebrne uniforme hostes s podpisom Barbare Plavec Brodnjak

Oprava hostes, ki si jo je zamislila Barbara Plavec Brodnjak v sodelovanju z Uršo in Tomažem Dražem, spominja na planiško zimsko pravljico. FOTO: Arhiv Studia Draž

Modna oblikovalka Barbara Plavec Brodnjak je zasnovala uradna oblačila že za delegacijo in hostese ob kandidaturi za aktualno svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, prav za prvenstvo pa je želela nekaj neznačilnega, nekaj, kar ne bi bilo na prvo žogo. »Za osnovo sem vzela zimo, vse smo postavili v nekakšno snežno pravljico. Če pomislimo na sonce, ki posije na zimsko odejo, se vse skupaj zdi kot srebrno bela pokrajina. Tako sem izbrala srebrno barvo za bunde, plašče, ki imajo poseben pas, na katerem so zašiti žepi, kroj pa je poseben tudi zaradi krajših rokavov, ki jih morda na zimski prireditvi ne bi pričakovali, a zato se lepo dopolnjujejo z rokavicami, ki so jih tako kot kape in šale oblikovali in izdelali v studiu Draž,« je povedala. Iz vsega se še vedno vidijo značilne slovenske barve. Hlače so ohranili iz prejšnje kolekcije, videz pa je zaokrožila Alpina z zimskimi čevlji iz letošnje zimske kolekcije. Prizadevali so si, da je vse narejeno v Sloveniji. Približno štirideset plaščev so izdelali v ptujskem modnem krojaštvu Šmigoc s 54-letno tradicijo, ki je že večkrat sodelovalo s Plavčevo. Sicer se lahko pohvalijo, da šivajo slovesna oblačila za policijo in vojsko, uniforme za pihalne godbe in ansamble narodnozabavne glasbe pa tudi za lovce, čebelarje, ribiče in poroke, a je bil ta projekt po besedah lastnika Andreja Šmigovca kljub vsemu precej zahteven.

Ovratniki, kape in rokavice pletenin Draž

Uniforme hostes dopolnjujejo pletenine ljubljanskega studia Draž. Kot je povedala lastnica in modna oblikovalka Urška Draž, so se pri oblikovanju osredotočili na tri izhodišča: na barve slovenske smučarske zveze, na prepoznaven motiv ter na posodobljeno različico gorenjske narodne noše. Njen brat Tomaž Draž, ki je pristojen za tehnično izpeljavo in izbiro pravih materialov, je iz volne, viskoze in lureksa napletel fotografijo Triglava, simbola Slovencev in slovenstva, v uradnih barvah slovenske smučarske zveze, čeprav so izdelali dve različici, eno abstraktnejšo in drugo bolj realistično, so na koncu izbrali slednjo, ki je precej slikovita. »Če govorimo o reinterpretaciji gorenjske narodne noše, ovratnik precej spominja na ruto z resami, rokavice pa na ročno pletene nogavice. Sicer pa je bilo teh okoli 40 kompletov za nas, nizkoproizvodno oziroma butično podjetje, kar velik izziv. Oblikovanje se je začelo pred kakšnimi tremi meseci, potem smo najprej pletli kape, ovratnike in nazadnje rokavice, ves material smo morali tudi oprati, ga prelikati, vsak kos smo preverili, da res dobro pristoji, šele potem smo sestavljali komplete,« je povedala Urška Draž. Te dni so jih pakirali v nahrbtnike, v katere so priložili še navodila, saj se bodo ti kosi najbrž uporabljali več let. Predlanskim so za finale svetovnega pokala v Planici že izdelali kape in ovratnike, katerih sponzor je bil Manner. »Všeč mi je, da so se organizatorji za ta pomembni dogodek odločili, da gredo v izdelavo brez sponzorjev in da se Slovenija predstavi v uniformah, kot je treba. Da se prikaže bistvo slovenskega ponosa – tako naroda kot športa –, pa tudi trajnost. Pomislili smo tudi na morebitno otoplitev vremena, v tem primeru bi dekleta lahko delala brez bund, ovita le v te ovratnike, kape in rokavice,« je še poudarila sogovornica. Po njenih besedah športniki vselej dajo vse do sebe, oblikovalci pa tudi, a takšna sodelovanja in priložnosti so resnično redki. To kaže, da je premalo zavedanja o pomembnosti vizualne podobe takih prireditev, izgubil se je tudi ponos nošenja uniforme.

Notesniki Teja Ideja Teje Kleč

Kot vedno se je Teja Kleč oprla na bogato izročilo turističnih plakatov iz 50. in 60. let. FOTO: arhiv Teja Ideja

Notesnike, na katerih je prepoznati tako skakalnice in osrednji objekt kot smuči in čaplje ter bodo del promocijskega materiala, je zasnovala oblikovalka Teja Kleč, ki deluje pod imenom Teja Ideja. Kot je povedala, so naročniki določili barve, sicer pa so ji pustili proste roke in imeli posluh za njene rešitve. »Kot vedno sem se oprla na bogato izročilo turističnih plakatov iz 50. in 60. let. Za planiški dogodek so jih od vselej naročali, Planica je vedno veliko dala tudi na vizualno podobo. Tako da so tudi ti notesniki, katerih motivi naj bi se na prvenstvu pojavljali še na drugih predmetih, reminiscenca na te čase. Hvaležna sem, da ima Nuk to gradivo, to zakladnico slovenskega oblikovanja, digitalizirano,« je povedala in dodala, da je stopiti na to pot, v čevlje tistih, ki so krojili podobo Planice v minulih desetletjih, velika čast.

Paviljon sponzorja FIS svetovnih prvenstev iz studia abiro

Pred zdaj že ikonično stavbo nordijskega centra stoji še ena manjša arhitektura ljubljanskega studia abiro. FOTO: Matevž Peršin

Pred zdaj že ikonično stavbo nordijskega centra poslej stoji še ena manjša arhitektura ljubljanskega studia abiro, ki je posodobil in nadgradil nordijski center (skupaj z birojema Stvar in AKKA). Gre za promocijski paviljon predstavitvenega sponzorja FIS svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju Stora Enze, med drugim proizvajalca lesenih konstrukcij. »K snovanju so nas povabili kot lokalne arhitekte, ki smo s kolegi zasnovali nordijski center v Planici. Prvi namen je bil promovirati les za gradnjo, ki je običajno skrit v konstrukcijah, in odločili smo se za trikotno zasnovo, ki je redko videna. Drugi vidik pa je bil, kako vzpostaviti stavbo, ki bo komunicirala z dolino; lomljena streha se navezuje tudi na okoliške gorske vrhove. Če vzamemo še malce bolj šaljiv vidik, pa lahko v tej strehi prepoznamo tudi dinamičen srčni utrip, ki ga bodo imeli skakalci na vrhu skakalnice,« je povzel arhitekt Matej Blenkuš. Paviljon je velik okoli 140 kvadratnih metrov ter je razdeljen na več manjših prostorov, ki si pod lomljeno streho sledijo drug za drugim. V njem ne bo opreme, le razsvetljava in predstavitev promocijskih plakatov. Skoraj ves uporabljeni material bo po zaključku prvenstva recikliran.

Plaketa Boštjana Štineta

Posrebreno plaketo je oblikoval Boštjan Štine, ki tudi sicer veliko sodeluje s protokolom. FOTO: Jure Pogačar

Posrebreno plaketo je oblikoval Boštjan Štine, ki tudi sicer veliko sodeluje s protokolom, znan je kot oblikovalec priznanja jabolko navdiha, z motivi iz slovenske kulturne dediščine pa poleg vlade sodeluje tudi z muzeji. Med najbolj prepoznavnimi so njegove poustvaritve motivov z vaške situle. »Pri plaketi svetovnega prvenstva sem se poskušal navezati na logotip Triglava, podoba pa je bila izbrana med štirimi predlogi. Je posrebrena, da bi jo čim bolj približali zimi in snegu,« je na kratko pojasnil avtor. Poudaril je, da je šlo za napol zlatarski postopek izdelave, pri čemer mu je bila njegova izobrazba s področja strojništva kot že nekajkrat doslej v veliko pomoč.

Penina Planica Radgonske gorice

Radgonska penina, ki bo spremljala planiške dogodke, je v prodaji tudi v živilskih trgovinah po Sloveniji. FOTO: arhiv Radgonske penine

Na željo organizacijskega odbora je tudi zlata radgonska penina dobila slavnostno planiško preobleko. Gre za omejeno serijo, s katero bodo med prvenstvom postregli na pogostitvah in spremljajočih dogodkih ter jo poklanjali kot poslovna darila. Na voljo je tudi v živilskih trgovinah po Sloveniji in v spletni trgovini Radgonskih goric, na voljo bo tudi še po vseh februarskih in marčevskih dogodkih ter jo bo v Planici najverjeteneje tudi v prihodnje mogoče kupiti kot spominek.

Maskota Vita

Uradna maskota SP v nordijskih disciplinah v Planici je čaplja Vita, pravzaprav Viktorija, ki skriva neizmerno željo po zmagovanju. Ime je dobila zaradi izrednega veselja do življenja. Čaplja je zdaj že dobra znanka otrok, saj je bila javnosti prvič predstavljena lanskega januarja ob svetovnem dnevu snega, natanko 400 dni pred začetkom SP.

Maskota Vita je bila predstavljena lani januarja, 400 dni pred Planico 2023. FOTO: promocijsko gradivo

Kot še navaja uradna spletna stran Planice 2023, je Vita dekle sijočega pogleda in ima neverjeten smisel za nordijske športe, je postavna predstavnica svoje vrste, zna teči in leteti in se neustrašno spopada z zimo. Vsi jo poznajo kot planiško čapljo, ki je zapustila uradni logotip planiških dogodkov in se vrnila v lepši podobi. Vita rada spodbuja otroke k športu, gibanju in spoštovanju narave, saj je njen dom na obrobju Triglavskega narodnega parka in tu se počuti najbolje. Vita bo med

svetovnim prvenstvom najmlajše navijače, vrtčevske otroke in osnovnošolce prve triade, s slikanico popeljala skozi vse letne čase v Planici ter jih nagovorila k odgovornemu in okolju prijaznemu vedenju do narave.