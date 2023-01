Slovensko podjetje, ki navdušuje tudi v tujini

Uspehe nizajo tudi v tujini. Spoznajte njihovo filozofijo uspeha.

Uspeh podjetja Ekosen se ne meri zgolj v kakovosti in predanosti njihovega dela, ampak se odraža tudi skozi številne zadovoljne stranke. Kakovost bivanja in toplino so namreč vnesli že v več kot deset tisoč domov v Sloveniji. Njihovi vrhunski izdelki pa navdušujejo tudi zunaj naših meja, saj je Ekosen z grelnimi IR-paneli tudi na Hrvaškem, Irskem, v Italiji in Franciji.

To je rezultat večletnega dela, strokovnosti, pa tudi sledenja šestim ključnim vrednotam, ki so postale glavno vodilo podjetja. Spoznajte jih.

Naročnik oglasne vsebine je Ekosen