Smetarji v Apuliji iz odpadkov rešili srečko za milijon evrov

V Italiji so smetarji pomagali dobitnici v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Direktor podjetja SANB v južni italijanski regiji Apulija Roberto Nicola Toscano je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da ga je v nedeljo poklicala ženska, ki je šele ob vrnitvi domov ugotovila, da je s srečko zadela milijon evrov.

Po žrebanju je namreč šla v lokalno trgovino preverit svoj listič, avtomat pa je pokazal, da dobitka ni mogoče izplačati. To je bilo zato, ker lahko manjši trgovci izplačajo le manjše dobitke. Ženska je mislila, da ni zadela ničesar, in je listič vrgla v koš. Ko se je vrnila domov, ji je družinski član povedal, da so bile izžrebane številke, ki jih običajno označi na loterijskih lističih. Takoj sta odhitela nazaj v trgovino, a sta ugotovila, da so smeti, v katerih je bila srečka z glavnim dobitkom, že odpeljali.

Ženska je poklicala Toscana. Po njegovih besedah so rekonstruirali pot lističa, a brez večjega upanja, da ga bodo našli, saj ga je že pobral smetarski tovornjak. Z malo sreče pa jim je uspelo identificirati pravi tovornjak in so ga ustavili.

Glede na tveganje, ki ga predstavljajo potencialno nevarne snovi v odpadkih, so vozilo odpeljali k specializiranemu podjetju, opremljenemu za takšno iskanje. Delavci so listič iskali več kot en dan in našli različne vozovnice ter odrezke vozovnic. »Med njimi je bil tudi listič, ki smo ga iskali, in ki je bil kot po čudežu še vedno cel,« je dejal Toscano. Ko je dobitnici povedal, da so ga našli, je od ganjenosti zajokala.

Iskanje srečke sicer ni bilo brezplačno. SANB je namreč javna agencija, kar pomeni, da bi stroške iskanja krili davkoplačevalci. Vendar bo stroške plačala ženska, saj se je k temu zavezala s podpisom izjave, ki ji jo je predložil Toscano, še navaja AFP.