Rakitna: smetnjake so umaknili, zvečer ne hodijo ven

Rakitna, naselje z nekaj nekaj več kot 700 prebivalci, se je pred tedni znašla v središču pozornosti zaradi obiskov medvedov. Kosmatinci so se vračali k smetnjakom in si postregli s hrano, ki so jo tam našli brez prevelikega naprezanja. Pred časom so v naselju, sicer priljubljenem zatočišču vikendašev iz Ljubljane, otok za odpadke prestavili stran od gozda. Kot je povedala predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti Barbara Kovačič, je zdaj, ko so smeti odmaknjene, bolje, so pa lahko težave še vedno ob hišah in vikendih ob gozdu.

Sicer pa so se prebivalci po besedah Barbare Kovačič po svoje prilagodili, druge izbire niti nimajo. »Ljudje zvečer ne hodijo več ven, če gredo, pa imajo luč, so glasni. Tudi otroci, ko gredo zjutraj še v mraku v šolo, si predvajajo glasbo na glas,« je naštela nekaj načinov. »V temi res ni prijetno.«

Vračajo se na kraj, kjer najdejo hrano

Malica iz smetnjaka FOTO: osebni arhiv Barbare Kovačič

Medvedi v njihovih krajih sicer niso redkost, ljudje so jih že v preteklosti srečevali, a predvsem v gozdu. »Pred leti je bila znana medvedka z mladičema, ki so jo ljudje prihajali gledat. Vsak dan ob isti uri je prišla na jaso z mladičkoma. Prav filmsko je bilo,« se je spomnila Barbara Kovačič. Letos je bilo obiskov bistveno več, prav tako srečanj. Prebivalci si tako delijo številne fotografije in posnetke medvedov, ki so jih opazili v gozdu ali doma na igrišču, kako brskajo po smeteh.

Rudi Kraševec, mag. ekologije in biodiverzitete iz Društva za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov (Dinaricum), je pojasnil, da jih smetnjaki pritegnejo, saj so tam skoncentrirani visokoenergetski viri hrane. »Večina živali, ko najde dober vir hrane, se bo tja vrnila, tudi če ga je samo enkrat našla. Tudi medvedi, ko hodijo naokrog, gredo od točke do točke, kjer so nekoč našli hrano, in preprosto preverijo, ali je tam. Večkrat ko bodo na eni točki našli hrano, večkrat se bodo vrnili.«

Prav ustrezno spravljanje smeti je zato po njegovem mnenju zelo pomembna rešitev: »Morali bi zagotoviti sredstva, da bi bile smeti, ki so v naseljih na območju medveda, ustrezno urejene – ali so to medvedovarni smetnjaki ali pa zbirni otoki pod zemljo oziroma neki drugačen način, ki bi preprečeval medvedom, da bi lahko prišli do ostankov hrane v odpadkih.«

Ko vidiš medveda, se ne uležeš na tla

Za prebivalce Rakitne so pripravili tudi predavanje, ki ga je vodilz Biotehniške fakultete. Med predavanjem je bila po besedah Barbare Kovačič telovadnica napolnjena do zadnjega kotička. Veliko so izvedeli o gibanju medvedov, zakaj prihajajo v vas, kdaj jih je mogoče pričakovati ... Med drugim so slišali nasvet, kaj storiti, če srečajo medveda: da ga ne smejo gledati v oči in bežati, ampak se uleči na tla in obmirovati.

Že kmalu se je pokazalo, da je to v praksi tako rekoč neizvedljivo: »Ko je šla znanka z možem domov s predavanja, torej sveže opremljena z vsemi navodili, je videla medveda, ki je bil redni gost pri njej na dvorišču. Postavil se je na zadnje tace in se celo oglasil. Z možem sta samo stekla v hišo, kolikor so ju nesle noge, nobeden se ni upal uleči na tla,« je Barbara Kovačič predstavila eno od zgodb. Številne si prebivalci delijo tudi v trgovini v središču kraja, katere lastnica je.

V hotelu Rakitna ob jezeru, najbolj znani točki v kraju, ki pritegne številne izletnike in tudi tiste iz tujine, je med drugim razstavljena fotografija spečega medveda s pripisom: Hotel Rakitna – postojanka za utrujene rekreativce. Kot je bilo sklepati iz pogovora z lastnikom Timom Šimenkom, jim sicer medvedi ne povzročajo posebnih težav, bistveno bolj se pritožujejo okoliški lastniki vikendov, se pa od časa do časa pojavi kakšna skupina, ki pod vodstvom išče lokacije za opazovanje in fotografiranje medveda.

Strahomer 60

Med točkami, kjer ljudje pogosto opazijo medveda, je pot proti Krimu. Na poti tja smo srečali 81-letnega prebivalca iz bližnjega Kamnika pod Krimom, ki je ravnokar na prikolico naložil skladovnico drv in se pripravljal na odhod domov. Več kot 40 let je bil tudi lovec in pozna gozdove do potankosti, kakih 30-krat, kot je čez palec ocenil, je tudi videl medveda. A sredi dneva je, kot je dejal, bore malo verjetnosti, da bi ga srečali.

»To je zelo previdna žival, ob vsakem šumu se takoj umakne. Če pa greste na prežo in počakate do osmih in devetih zvečer in bo tam kakšna koruza nametana, bo gotovo kakšen prišel,« je dejal možakar s čepico Lovske zveze Slovenije, ki se je sicer predstavil, a ne za objavo.

Kot je še povedal, se bliža čas, ko se bo medved zavlekel v brlog: »Čim bo prvi sneg, bo šel spat. Potem bo kakih 14 dni počival, nato naredil kakšen krog in preveril, ali je kaj za jesti.«

V Domu na Krimu, ki nosi – še zlasti če imamo na poti navzgor v mislih medveda – precej pomenljiv naslov: Strahomer 60, se je začasna skrbnica ob omembi medveda samo nasmehnila. Gor pridejo kdaj pa kdaj tudi pohodniki, ki so na poti opazili medveda.

»Neki gospod je, denimo, pripovedoval, da se je spogledal z njim iz oči v oči. Tisti dan je bila ravno huda megla.« Zgodi se tudi, da se jim prekrižajo poti, če močno piha, je dodala, saj se medved orientira tudi po vonju, in če je veter, lahko vonj odnese. Sicer pa je vedro sklenila: »To je gozd in v gozdu so živali.«

V tem času si nabirajo zaloge za zimo

V tem času se medvedi pripravljajo na zimo, je povedal tudi Rudi Kraševec iz društva Dinaricum: »Zdaj se intenzivno hranijo z vso hrano, ki jim jo uspe najti. Če je intenziven obrod bukve, se predvsem hranijo z žirom, drugače pa z vsemi gozdnimi plodovi, ki jih najdejo: gobami, želodom, razkopljejo mravljišča, ki so dober za vir beljakovin, z vsem, s čimer dobijo dovolj zaloge za zimo. Se pravi, debelijo se, nalagajo si maščobna tkiva in potem, ko se bo bolj shladilo, ko bo zapadel sneg in hrane ne bo več na voljo, se bodo odpravili v brloge in tam prezimovali.«

V primeru medvedov to ni prava hibernacija, bolj dremanje, med katerim se zbudijo in če so razmere ugodne, se gredo hranit. Na ta zimski ritem medvedov precej vplivajo podnebne spremembe.

»Ker je manj snega, ker so milejše zime, se večkrat zbudijo in tudi večkrat hodijo po gozdu in iščejo hrano, zato je dejansko to zimsko spanje krajše,« je pojasnil. Če so v bližini stalni viri hrane, recimo na krmiščih, se hodijo tja hranit, tudi če so naravne razmere zaradi snega manj ugodne.

Ali to pomeni, da se lahko vračajo tudi v naselja? Kot je odgovoril, se načeloma vračajo tja, kjer so našli hrano, znotraj svojega domačega okoliša. Primarni vir je hrana, ki jo najdejo v gozdu in okolici, lahko pa se – če so navajeni ljudi – tudi vračajo v naselja.