    Zanimivosti

    Rakitna: smetnjake so umaknili, zvečer ne hodijo ven

    Zdaj se medved pripravlja na prezimovanje. Smetnjaki so skoncentrirani visokoenergetski viri hrane, pravi Rudi Kraševec iz društva Dinaricum.
    FOTO: Igor Mali 
    Galerija
    FOTO: Igor Mali 
    S. B.
    14. 11. 2025 | 14:17
    14. 11. 2025 | 14:42
    8:08
    A+A-

    Rakitna, naselje z nekaj nekaj več kot 700 prebivalci, se je pred tedni znašla v središču pozornosti zaradi obiskov medvedov. Kosmatinci so se vračali k smetnjakom in si postregli s hrano, ki so jo tam našli brez prevelikega naprezanja. Pred časom so v naselju, sicer priljubljenem zatočišču vikendašev iz Ljubljane, otok za odpadke prestavili stran od gozda. Kot je povedala predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti Barbara Kovačič, je zdaj, ko so smeti odmaknjene, bolje, so pa lahko težave še vedno ob hišah in vikendih ob gozdu.

    Sicer pa so se prebivalci po besedah Barbare Kovačič po svoje prilagodili, druge izbire niti nimajo. »Ljudje zvečer ne hodijo več ven, če gredo, pa imajo luč, so glasni. Tudi otroci, ko gredo zjutraj še v mraku v šolo, si predvajajo glasbo na glas,« je naštela nekaj načinov. »V temi res ni prijetno.«

    Vračajo se na kraj, kjer najdejo hrano

    Malica iz smetnjaka FOTO: osebni arhiv Barbare Kovačič
    Malica iz smetnjaka FOTO: osebni arhiv Barbare Kovačič
    Medvedi v njihovih krajih sicer niso redkost, ljudje so jih že v preteklosti srečevali, a predvsem v gozdu. »Pred leti je bila znana medvedka z mladičema, ki so jo ljudje prihajali gledat. Vsak dan ob isti uri je prišla na jaso z mladičkoma. Prav filmsko je bilo,« se je spomnila Barbara Kovačič. Letos je bilo obiskov bistveno več, prav tako srečanj. Prebivalci si tako delijo številne fotografije in posnetke medvedov, ki so jih opazili v gozdu ali doma na igrišču, kako brskajo po smeteh. 

    Rudi Kraševec, mag. ekologije in biodiverzitete iz Društva za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov (Dinaricum), je pojasnil, da jih smetnjaki pritegnejo, saj so tam skoncentrirani visokoenergetski viri hrane. »Večina živali, ko najde dober vir hrane, se bo tja vrnila, tudi če ga je samo enkrat našla. Tudi medvedi, ko hodijo naokrog, gredo od točke do točke, kjer so nekoč našli hrano, in preprosto preverijo, ali je tam. Večkrat ko bodo na eni točki našli hrano, večkrat se bodo vrnili.« 

    Prav ustrezno spravljanje smeti je zato po njegovem mnenju zelo pomembna rešitev: »Morali bi zagotoviti sredstva, da bi bile smeti, ki so v naseljih na območju medveda, ustrezno urejene – ali so to medvedovarni smetnjaki ali pa zbirni otoki pod zemljo oziroma neki drugačen način, ki bi preprečeval medvedom, da bi lahko prišli do ostankov hrane v odpadkih.«

    Ko vidiš medveda, se ne uležeš na tla

    Za prebivalce Rakitne so pripravili tudi predavanje, ki ga je vodil Klemen Jerina z Biotehniške fakultete. Med predavanjem je bila po besedah Barbare Kovačič telovadnica napolnjena do zadnjega kotička. Veliko so izvedeli o gibanju medvedov, zakaj prihajajo v vas, kdaj jih je mogoče pričakovati ... Med drugim so slišali nasvet, kaj storiti, če srečajo medveda: da ga ne smejo gledati v oči in bežati, ampak se uleči na tla in obmirovati.

    Že kmalu se je pokazalo, da je to v praksi tako rekoč neizvedljivo: »Ko je šla znanka z možem domov s predavanja, torej sveže opremljena z vsemi navodili, je videla medveda, ki je bil redni gost pri njej na dvorišču. Postavil se je na zadnje tace in se celo oglasil. Z možem sta samo stekla v hišo, kolikor so ju nesle noge, nobeden se ni upal uleči na tla,« je Barbara Kovačič predstavila eno od zgodb. Številne si prebivalci delijo tudi v trgovini v središču kraja, katere lastnica je.

    V hotelu Rakitna ob jezeru, najbolj znani točki v kraju, ki pritegne številne izletnike in tudi tiste iz tujine, je med drugim razstavljena fotografija spečega medveda s pripisom: Hotel Rakitna – postojanka za utrujene rekreativce. Kot je bilo sklepati iz pogovora z lastnikom Timom Šimenkom, jim sicer medvedi ne povzročajo posebnih težav, bistveno bolj se pritožujejo okoliški lastniki vikendov, se pa od časa do časa pojavi kakšna skupina, ki pod vodstvom išče lokacije za opazovanje in fotografiranje medveda. 

    Strahomer 60

    Med točkami, kjer ljudje pogosto opazijo medveda, je pot proti Krimu. Na poti tja smo srečali 81-letnega prebivalca iz bližnjega Kamnika pod Krimom, ki je ravnokar na prikolico naložil skladovnico drv in se pripravljal na odhod domov. Več kot 40 let je bil tudi lovec in pozna gozdove do potankosti, kakih 30-krat, kot je čez palec ocenil, je tudi videl medveda. A sredi dneva je, kot je dejal, bore malo verjetnosti, da bi ga srečali.

    »To je zelo previdna žival, ob vsakem šumu se takoj umakne. Če pa greste na prežo in počakate do osmih in devetih zvečer in bo tam kakšna koruza nametana, bo gotovo kakšen prišel,« je dejal možakar s čepico Lovske zveze Slovenije, ki se je sicer predstavil, a ne za objavo. 

    Kot je še povedal, se bliža čas, ko se bo medved zavlekel v brlog: »Čim bo prvi sneg, bo šel spat. Potem bo kakih 14 dni počival, nato naredil kakšen krog in preveril, ali je kaj za jesti.«

    V Domu na Krimu, ki nosi – še zlasti če imamo na poti navzgor v mislih medveda – precej pomenljiv naslov: Strahomer 60, se je začasna skrbnica ob omembi medveda samo nasmehnila. Gor pridejo kdaj pa kdaj tudi pohodniki, ki so na poti opazili medveda. 

    »Neki gospod je, denimo, pripovedoval, da se je spogledal z njim iz oči v oči. Tisti dan je bila ravno huda megla.« Zgodi se tudi, da se jim prekrižajo poti, če močno piha, je dodala, saj se medved orientira tudi po vonju, in če je veter, lahko vonj odnese. Sicer pa je vedro sklenila: »To je gozd in v gozdu so živali.«

    V tem času si nabirajo zaloge za zimo

    V tem času se medvedi pripravljajo na zimo, je povedal tudi Rudi Kraševec iz društva Dinaricum: »Zdaj se intenzivno hranijo z vso hrano, ki jim jo uspe najti. Če je intenziven obrod bukve, se predvsem hranijo z žirom, drugače pa z vsemi gozdnimi plodovi, ki jih najdejo: gobami, želodom, razkopljejo mravljišča, ki so dober za vir beljakovin, z vsem, s čimer dobijo dovolj zaloge za zimo. Se pravi, debelijo se, nalagajo si maščobna tkiva in potem, ko se bo bolj shladilo, ko bo zapadel sneg in hrane ne bo več na voljo, se bodo odpravili v brloge in tam prezimovali.«

    V primeru medvedov to ni prava hibernacija, bolj dremanje, med katerim se zbudijo in če so razmere ugodne, se gredo hranit. Na ta zimski ritem medvedov precej vplivajo podnebne spremembe.

    »Ker je manj snega, ker so milejše zime, se večkrat zbudijo in tudi večkrat hodijo po gozdu in iščejo hrano, zato je dejansko to zimsko spanje krajše,« je pojasnil. Če so v bližini stalni viri hrane, recimo na krmiščih, se hodijo tja hranit, tudi če so naravne razmere zaradi snega manj ugodne. 

    Ali to pomeni, da se lahko vračajo tudi v naselja? Kot je odgovoril, se načeloma vračajo tja, kjer so našli hrano, znotraj svojega domačega okoliša. Primarni vir je hrana, ki jo najdejo v gozdu in okolici, lahko pa se – če so navajeni ljudi – tudi vračajo v naselja.

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    gozdovimedvedrjavi medved

    Velika zmaga slovenskih teniških igralk v Indiji

    Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta na pokalu Billie Jean King v Bangaloreju v Indiji premagali Nizozemki.
    14. 11. 2025 | 15:56
    Nekdanji Dončićev soigralec kupil otok, zdaj na njem oddaja nepremičnine

    Nekdanji član Dallas Mavericks, ki je lani končal kariero, je v Belizeju kupil pregrešno drag otok, ga poimenoval po sebi in na njem zgradil stanovanja.
    14. 11. 2025 | 15:37
    Umrl snovalec Marcosovega izrednega stanja

    Pravnik Juan Ponce Enrile je pomagal uvesti represijo filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, se pozneje proti njemu obrnil, nato pa družini znova pomagal.
    14. 11. 2025 | 15:25
    Kako umetna inteligenca spreminja farmacijo v Leku

    Tadej Magajna (Lek) pojasnjuje, kako s specializiranimi in »razumljivimi« orodji UI pospešujejo razvoj zdravil, hkrati pa ohranjajo človeka v središču.
    Gregor Knafelc 14. 11. 2025 | 15:00
    Nova Mazdina šestica je električna

    Limuzina japonske znamke v navezi s kitajskim partnerjem
    Gašper Boncelj 14. 11. 2025 | 15:00
    Nova Mazdina šestica je električna

    Limuzina japonske znamke v navezi s kitajskim partnerjem
    Gašper Boncelj 14. 11. 2025 | 15:00
    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
