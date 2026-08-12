Smo res vse bolj osamljeni? Podatki razkrivajo drugačno plat naših odnosov

Osamljenost je vse pogostejša tema sodobne družbe. Raziskave kažejo, da pomemben delež ljudi nima nikogar, na kogar bi se lahko obrnil v stiski, med mladimi pa občutek osamljenosti narašča še izraziteje. A hkrati se dogaja nekaj, kar tej podobi na prvi pogled nasprotuje: ljudje se množično povezujejo v prostovoljskih akcijah, dobrodelnih pobudah, družbenih gibanjih in neformalnih skupnostih.

Morda torej skupnosti ne izginjajo, ampak se le spreminjajo. Mladi se namesto prek tradicionalnih organizacij vse pogosteje povezujejo okoli konkretnih ciljev, spletne skupnosti pa lahko v nekaj urah prerastejo v resnično pomoč na terenu. Tudi Slovenija je ob poplavah leta 2023 pokazala, kako hitro se lahko aktivirajo mreže solidarnosti. Zakaj imamo kljub temu občutek, da smo vse bolj sami? In ali težava morda ni v tem, da si skupnosti ne želimo več, temveč da imamo vse manj prostorov in priložnosti za spontano druženje? Celoten članek preberite na Onaplus.si.