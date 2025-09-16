  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Smrt hollywoodske ikone odmeva med igralci, režiserji in politiki

    O Robertu Redfordu se strinjata celo Donald Trump in Hillary Clinton.
    Danes je umrl sloviti igralec Robert Redford. FOTO: Chris Delmas/AFP
    Galerija
    Danes je umrl sloviti igralec Robert Redford. FOTO: Chris Delmas/AFP
    R.I.
    16. 9. 2025 | 19:52
    16. 9. 2025 | 20:25
    3:16
    A+A-

    Današnja nenadna smrt hollywoodske ikone Roberta Redforda je pretresla filmski svet in sprožila številne odzive. Redfordova tesna prijateljica in redna sodelavka, Jane Fonda, je v čustveni izjavi zapisala: »Danes zjutraj me je močno prizadelo, ko sem prebrala, da Boba ni več. Ne morem nehati jokati. Veliko mi je pomenil in bil je čudovita oseba v vseh pogledih. Zastopal je Ameriko, za katero se moramo še naprej boriti.«

    Par je skupaj sodeloval pri več slovitih filmih v šestedestih in sedemdesetih letih minulega stoletja. Oba sta prejela zlatega leva za življenjsko delo na filmskem festivalu v Benetkah leta 2017, kjer sta promovirala tudi svoj film Najine duše ponoči, poroča Guardian. 

    Igralec Antonio Banderas je Redforda opisal kot »ikono filma v vseh pogledih«. Na družbenem omrežju je zapisal: »Robert Redford nas zapušča, ikona filma v vseh pogledih. Igralec, režiser, producent in ustanovitelj festivala Sundance. Njegov talent nas bo za vedno ganil, sijal bo skozi kadre in v našem spominu. Počivaj v miru.«

    Meryl Streep, ki je ob Redfordu igrala v filmih Iz Afrike in Levi za jagnjeta, je zapsiala: »Eden od levov je umrl. Počivaj v miru, moj dragi prijatelj.«

    Filmski režiser James Gunn je na Instagramu delil poklon Redfordu in zapisal: »Odraščal sem z njegovimi filmi: njegovimi tihimi, nevsiljenimi nastopi in vedno prisotno gracioznostjo. Bil je filmska zvezda in ga bomo zelo pogrešali. Počivaj v miru, Robert.« 

    Odzivi tudi iz Bele hiše

    Seveda pa je smrt tako slovitega igralcev presegla zgolj cehovske okvire in požela odzive tudi med politiki. Predsednik ZDA Donald Trump jo je komentiral rekoč: »Robert Redford je imel vrsto let, v katerih ni bilo nikogar boljšega.« Trump je novinarjem, ko je zapuščal Belo hišo, potem ko mu je novinar povedal, da je Redford umrl, dejal: »Bilo je obdobje, ko je bil najbolj vroč. Mislil sem, da je bil odličen.«

    Ameriška političarka Hilary Clinton pa je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri se z možem Billom srečata z Robertom Redfordom. Zapisala je: »Vedno sem občudovala Roberta Redforda, ne le zaradi njegove legendarne kariere igralca in režiserja, ampak tudi zaradi tega, kar je sledilo. Zavzemal se je za progresivne vrednote, kot sta varstvo okolja in dostop do umetnosti, hkrati pa je ustvarjal priložnosti za nove generacije aktivistov in filmskih ustvarjalcev. Prava ameriška ikona.«

