Umrla je skrivnostna »golobja gospa« iz filma Sam doma 2

V starosti 81 let je umrla irska igralka Brenda Fricker, dobitnica oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo in ena najprepoznavnejših igralk svoje generacije. Njeno smrt je danes potrdil njen agent, poroča BBC.

Frickerjeva se je rodila 17. februarja 1945 v Dublinu. Po delu pri časopisu The Irish Times se je sredi šestdesetih let posvetila igralski karieri. Sprva je nastopala v gledališču ter na britanski in irski televiziji, širšo prepoznavnost pa si je pridobila z vlogo medicinske sestre Megan Roach v dolgoletni televizijski seriji Casualty.

Mednarodni preboj je dosegla leta 1989 z vlogo Bridget Fagan Brown, matere irskega pisatelja in slikarja Christyja Browna (ki ga je v filmu igral Daniel Day-Lewis), v filmu Moje levo stopalo (My Left Foot). Za svojo igro je leta 1990 prejela oskarja za najboljšo stransko igralko in postala prva irska igralka, ki je osvojila to priznanje. Za isto vlogo je bila nominirana tudi za zlati globus.

Po oskarju je uspešno nadaljevala mednarodno kariero. Med drugim je nastopila v filmih Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku, Čas za ubijanje, Veronica Guerin in Albert Nobbs. Med najširšim občinstvom je ostala najbolj znana po vlogi skrivnostne »golobje gospe« v drugem delu filmske uspešnice Sam doma.

Ena največjih irskih igralk vseh časov

Njena kariera je trajala več kot šest desetletij in je obsegala gledališče, film in televizijo. Kritiki so jo cenili zaradi prepričljivih, zadržanih interpretacij likov, ki jih je zaznamovala izrazita človeška toplina. Leta 2008 je prejela prvo nagrado Maureen O'Hara, ki jo podeljuje filmski festival Kerry, leta 2020 pa jo je časnik The Irish Times uvrstil med največje irske filmske igralce vseh časov.

Brenda Fricker je prva irska igralka, ki je prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. FOTO: Wikipedija

V zadnjih letih je zaradi zdravstvenih težav igrala redkeje. Leta 2025 je izdala spominsko knjigo Umrla je mlada: življenje v delčkih (izvirno: She Died Young: A Life in Fragments), v kateri je odkrito spregovorila o svojem življenju in dolgoletni igralski poti.

Agent Frickerjeve Phil Belfield je ob njeni smrti dejal: »Nikoli več ne bomo videli njej podobne in brez nje je svet manjši.«

Frickerjeva za seboj pušča bogat igralski opus, ki je pomembno zaznamoval irski film in televizijo ter ji zagotovil trajno mesto med najvidnejšimi irskimi igralkami druge polovice 20. stoletja.