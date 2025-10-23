Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

V nadaljevanju preberite:

Nekoč je bil likalnik nepogrešljiv del vsakega doma – simbol urejenosti, reda in skrbnosti. Danes pa v marsikaterem gospodinjstvu počiva v omari ali ga sploh ni več. Mlajše generacije se ne trudijo več z brezhibno zglajenimi srajcami in rjuhami, temveč iščejo načine, kako biti urejeni brez dolgotrajnega opravila, ki so ga nekoč najpogosteje opravljale njihove mame in babice.

Zmečkanost oblačil je postala del nove estetike, ki odraža hitrost življenja in priljubljenost sproščenega videza med mlajšimi generacijami. Kaj nam ta sprememba pove o času, v katerem živimo, in o tem, kako se spreminja naš pogled na urejenost? Trend je za Delo komentirala svetovalka za oblačenje in celovito podobo osebnosti Lea Pisani.