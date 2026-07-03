Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.

Smrt 49-letne matere in njenega sina, obeh slovenskih državljanov, ki so ju našli mrtva v bližini Belopeških jezer, še vedno odpira eno glavnih vprašanj: kako je mogoče, da ju več dni ni nihče pogrešal? Po doslej znanih podatkih prijava pogrešanja ni bila vložena, prav tako ni bila sprožena iskalna akcija. Ena od razlag je, da sta mati in sin pogosto hodila na izlete, zato njune odsotnosti očitno nihče ni takoj razumel kot znak za alarm. Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Včasih je veljalo, da je treba svojcem povedati natančno smer pohoda, predvideni čas vrnitve in morebitne spremembe poti, na vrhovih ali v kočah pa se vpisati v planinsko knjigo. Kot pojasnjujejo na Planinski zvezi Slovenije, ta navada ni izginila. »Planinska društva redno naročajo ...