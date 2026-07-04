Več tisoč smrti zaradi vročine zgolj v enem tednu

Število umrlih v Franciji se je v najbolj vročem tednu rekordnega junijskega vročinskega vala povečalo za skoraj 30 odstotkov. Francoska agencija za javno zdravje je sporočila, da je med 22. in 28. junijem zabeležila 2.025 dodatnih smrti v primerjavi s prejšnjim tednom, pri čemer opozarja, da podatki še niso dokončni in da bo končno število žrtev verjetno še višje.

V omenjenem tednu je bilo po poročanju Guardiana doslej evidentiranih 8.973 smrti, kar je 29,1 odstotka več kot teden prej, ko jih je bilo 6.948. Največji porast smrtnosti so zabeležili med starejšimi od 65 let, povečanje pa je bilo opazno tudi pri starostni skupini med 45. in 64. letom.

Najbolj se je povečalo število smrti na domu, ki se je v enem tednu skoraj podvojilo. Najhuje je bil prizadet Pariz, kjer se je število umrlih v primerjavi s prejšnjim tednom povečalo za 62 odstotkov.

Podobne posledice vročine so zaznali tudi drugod po Evropi. V Belgiji so med 18. in 29. junijem zabeležili približno 1.200 presežnih smrti, od tega več kot 500 med starejšimi od 85 let. Na Nizozemskem pa ocenjujejo, da je vročinski val povzročil okoli 480 dodatnih smrti, predvsem med starejšimi prebivalci.

Francoske oblasti ocenjujejo, da bo letošnji vročinski val po številu žrtev manj smrtonosen kot katastrofalni vročinski val leta 2003, a hujši od lanskega ekstremnega vročinskega obdobja.